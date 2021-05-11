因貪污及洗黑錢罪成，在美國被判囚3年的前民政事務局局長何志平，本身是名眼科醫生。醫委會今早召開紀律聆訊。何志平及其法律代表未有出席聆訊。控罪指，何志平因貪污等罪被判監，之後也未有在指28日內向醫委會匯報事件。研訊小組裁定何專業失德罪成，將何除牌12個月並發警告信。

紀律聆訊今早約9時半開始，惟未見何志平及其代表律師現身。控方指，今年初已去信何及其律師通知今日的聆訊，3月收到何代表律師指何將會上訴，4月醫委會秘書處致電何的律師，表示何申請紀錄聆訊延期被駁回。研訊小組商議後決定開庭。

控方續稱，何一方知悉今日會召開聆訊但仍缺席，又說即使何向美國法院上訴，也不影響他被定罪後未有在限時內向醫委會匯報事件的事實。控罪指，何志平2018年被判違反5項《海外反貪腐法（FCPA）》及2項洗黑錢罪成；何被判監後未有在28日內向醫委會報告事件，涉專業失德。

根據醫委會的《香港註冊醫生專業守則》，在香港擁有執業資格的醫生，若在海外被裁定可判處監禁的罪行，即使正在上訴，仍須在定罪後28日內向香港醫委會報告，並由醫委會展開紀律程序。醫委會網站顯示，何志平仍在香港註冊醫生名單上。

研訊小組主席鄧惠瓊指，考慮到何服務社會多年，何在美國被定罪也與他的醫生身份無關，決定將何自普通醫生註冊名冊上除牌12個月，並因應他未有及時向醫委會匯報被判監一事發出警告信。

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