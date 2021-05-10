【本報訊】政府將於暑假推出5,000元消費券，惟至今只公佈四間協助發放的支付工具營辦商名單，其餘細則仍未落實，但表明會為消費券設限，包括限制套現及只可用於本地消費。本報綜合現有資訊，發現以零售退貨和經扣賬卡或預付卡網購兩個方法，最有機會可突破消費限制。而現時四個支付工具均可免費登記，有公司更提供近百元迎新禮券。

總額達360億元的消費券計劃料暑假推出，政府正與四間指定支付工具營辦商八達通、拍住賞、Alipay HK及WeChat Pay商討細則。本報按現時公開資訊及網民討論，發現兩個情境或有機會突破限制。

Alipay推禮券吸客

現時不少零售商戶尤其是服裝鞋履，均有提供指定日期內無條件退款，一般是按照付款方式退還，例如購買時以信用卡付款，退款會變成信用卡的信用額；部份商戶更會即時退回現金。

由於消費券綁定市民指定的支付工具，以消費券購物後，退貨時退還的款項將直接存入支付工具的電子銀包，而用戶一般會將電子銀包連繫銀行賬戶，可滙出結餘套現。

另外，四款支付工具均針對本地及中國市場，但八達通及拍住賞同時設有虛擬扣賬卡，採用MasterCard及銀聯系統方便用戶網購，連接電子銀包直接以餘額簽賬，理論上可支付全球任何一間接受信用卡付款的商戶。若這個消費方式在推出消費券後維持不變，即等於可用消費券作海外網購，不受本地消費限制。

不過，拍住賞早前在記者會表示，會增設消費券專用賬戶，意味退貨時所得的款項，有機會以消費券的方式退還，未必能套現。財庫局回覆時重申，消費券不可作個人對個人轉賬或海外消費，亦不可以兌現，目前正與儲值支付工具營辦商商討可行方案。

四個支付工具現時有提供迎新賞吸引用戶登記，其中Alipay HK最慷慨，有70元可用於各大商戶的禮券及8元易乘碼禮券；WeChat Pay開戶後亦可獲得20元電子現金券；八達通及拍住賞則不設迎新獎賞。