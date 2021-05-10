【本報訊】D100網台主持傑斯早前發起「千個爸媽台灣助學」計劃，以援助在台港青，被控四項煽動罪。案件昨再訊時，控方加控傑斯串謀煽動罪，原本四項煽動罪則變為該罪的交替控罪。控方另加控五項洗黑錢罪，涉款逾千萬元，其中兩項洗黑錢罪一併控告傑斯的女助手。案件將轉介區域法院審理，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德批准助手保釋，傑斯則繼續還柙。

原名尹耀昇的傑斯（52歲）昨在犯人欄應訊期間，不時向公眾席揮手，旁聽人士在開庭後仍不停揮手為傑斯打氣。蘇官見狀打斷主控官陳詞，着公眾人士停止揮手。

增串謀煽動控罪

控方昨加控傑斯一項串謀作出具煽動意圖作為罪，指他去年2月8日至11月21日間串謀他人主持、製作、發佈及上載網上節目，意圖引起憎恨或藐視香港政府或中華人民共和國、激起對其離叛、激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其在香港的依法制定的事項、引起香港居民間的不滿或離叛、或是煽惑他人使用暴力。四項作出具煽動意圖作為的交替控罪，則指傑斯分別在去年8月8日、8月15日、9月5日及10月10日犯案。

控方另加控傑斯五項洗黑錢罪，指他去年2月22日至11月30日間利用五個戶口清洗黑錢1,103萬元。傑斯的助手、報稱任職保險從業員的利寶麗（51歲）亦被控告，牽涉其中兩罪。

兩人的案件昨合併，押後至7月5日再訊，以待控方準備轉介至區院的文件。傑斯繼續還柙，利則以現金20萬元保釋，其間須交出旅遊證件、不得離港及每周三次向警署報到。

案件編號：WKCC1762/21