【本報訊】因初選案被還柙的民主黨前主席胡志偉，上周獲准短暫保釋到殯儀館送別上月離世享年92歲的父親胡潮受。胡志偉在其新開設的Patreon（https://www.patreon.com/chiwaioffice）上載首篇文章，憶及與父親的往事，嘆與父親同樣熱血，雖然相隔70年，但兩人同樣因政治風暴而失去自由。

「我時刻銘記以身為你兒子為榮，努力吸納你的特質。」

胡潮受4月13日與世長辭，還柙中的胡志偉無法到醫院見父親最後一面，也難料能否成功申請外出奔喪，4月15日清晨5時，他在高牆內寫下家書—「志偉眼中的爸爸」，着太太在父親靈前讀出。

志偉在家書中提及，父親出生和成長於泰國，為華僑後代。50年代，當時的中國領導人以團結海外華人為理由，呼籲華僑回國建設，其父響應呼籲與妻子及兄姐飄洋過海回國參與建設，形容父親是「熱血的年青人懷抱熱情」，當時以備受尊重的「歸國華僑」身份回國，卻因中國的政治運動，一度身陷囹圄，「幸有母親不斷為他奔走，兩人終於得以離開這片曾經令無數熱血青年離鄉別井、從海外回國建設的土地」，並輾轉來到香港。

胡志偉指，父親是典型潮州男性，為人顧家刻苦耐勞，儘管生活拮据，仍盡力籌措子女的升學費用，憶述自己選擇從政，父子常有「政治爭議」，因父親年輕時熱血令他誤判形勢，「關心政治卻令自己身陷囹圄，建設祖國，期盼國家昌盛的信念卻未有忘記，形成父親矛盾的政治觀念」，所以胡父擔心兒子會身陷政治漩渦，胡志偉嘆道，「我遺傳了父親的熱血，而父親的政治遭遇亦重現在我身上，以致父親離世，我作為長子卻未能送別」。

雖指父親脾氣談不上和藹可親，但胡志偉稱，無損父親愛護家庭和照顧妻兒的努力；雖然常和父親頂撞，「但我時刻銘記以身為你兒子為榮，努力吸納你的特質，令我能夠承擔更大責任，無負繼承了你的熱血」，希望父親好走，「父親大人能夠安詳地、無痛苦地離去，是多年來的積福積德，希望父親大人好走，保佑家中各人平安」。