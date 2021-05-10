香港有過不少「數學神童」破格升讀大學，近年亦有不少初中甚至高小學生自修國際中學數學課程，並在公開試獲得佳績。香港教育大學數學系客席講師盧賢巨估計，香港約5％高小精英學童受恰當訓練後，已能在英國國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）獲A級成績。

名校愛教得深，學童課餘「操數」盛行，是否正是本地數學教育過人之處？

記者 羅惠儀 攝影 夏家朗

約5％小六數學精英考IGCSE獲A級成績 只需一年

香港教育大學數學系客席講師盧賢巨指，不需要是天才，只要智力正常，對數學感興趣，從小恰當培養數感，已能理解中學課程，可「越級」挑戰公開試取佳績。

據他估計，本地約5％小六數學精英受訓後，包括熟習考試題型，約花一年時間已有能力在IGCSE獲A級成績，然後在初中延續英國高考課程：「保守估計3年已經讀完中學課程，不用花6年時間。」他形容「神童」級的學生如當年的沈詩鈞，小學已全然掌握數學抽象概念，跟前者的資優學生不同：「那是萬中無一。」

反觀文憑試，則難以「越級」取5，因為甲二及乙部較深奧難取高分：「小六有適當培育才去考，不需要IQ高，（甲一）35分已經可取30，因為都是簡單的代數、百分數，要及格不難。」

外國解難題不刁鑽 先達標後篩選精英

盧形容該試的分數如實反映學生能力，主要考數感、數字排列模式、簡單幾何能力等；解難題毫不刁鑽：「外國（教育）想法是沒有失敗者，能『過關』便給分數，不會覺得太多人高分便刻意出題深，最好全民達標，去到某個程度（高考）深些，再篩選（精英）。」

從事教育工作逾30年，不少資深教師亦是其門生。他指普遍名校最愛在功課、試卷首題已出深奧題目，刻意刁難學生。「是100個只有1個學生識答那種，放在課程內access（評估）學生，是『專登』的！又不是放在挑戰題，情況非常普遍。你用講師身份提點（現職教師的學生）？不會理睬我，屬於學校賣點。」當學生不懂做，便得外出補習。

香港程度深英國4、5年

「就算數學概念很簡單，香港的題型卻刁鑽，4、5年級的數學，可以去到外國Grade 10、11（即香港中四、五）才懂，走快差不多4、5年。」他肯定的說，本地首十位名校，還要較其他學校課程深上半年以上，甚至有出版社為名校度身訂做校本教科書，程度甚至深一年。「讀小四已經讀小五上學期的數學教科書……否則怎樣吸引家長放子女在自己學校？賣點正是我（課程）行快一年。」

本地學生不乏課餘各式「操數」訓練，盧解釋，藉着操練大量算式增加腦部連結，求迅速計算答案，有如條件反射般；不論學習數理語文，皆經過上述機械式學習（rote learning）：「不過，當學數至高階程度，會令學生覺得做數純粹無聊符號。」相反，若學生掌握數感，亦喜歡操練達標亦未嘗不可，首要有興趣。「有些學生操10條數便明白，便不會再操，否則會覺膩；有些沒有信心，越操練，與腦部連結越鞏固。」

不論「操數」還是教深一年課程，他稱難以判定某種方式必然錯，指揠苗助長與否，視乎學生能力；若力有不逮，家長則不宜勉強。「香港學生能力強，在不同公開試表現較外國學生好；但興趣則不如外國學生高——只求分數，是否對該門學問有興趣？另作別論。」

幼兒期培養數感 小學運算文字兼善

語言能力與數感皆受天賦影響，然而後天栽培能加強表現能力。「我們很少刻意在生活上提點兒童注意數學問題，因此，很少發展數感。」

數感，是指將抽象概念的「數字」與「形」（即數量、體積等實體）聯結的能力，過程需透過物件（如玩數粒遊戲）將兩者拉上關係。「8加6等於多少？如果沒有數感是學不來。數字不過是符號。」要培養數感，從學前教育開始須不斷將經驗、圖像、符號連結：「年紀越小，越傾向具體學習；及至13至16歲才慢慢形成抽象思維。當然，這是因人而異。」

身兼浸信會天虹小學數學科顧問的盧賢巨認為，小學階段較適合用具體方式理解數學抽象概念。記者往該校小一數學堂觀課，學生正在學習「星期」時間軸；老師安排學生站在當日日子，分別往左、右行去代表「前天」、「昨天」、「明天」的概念，這正是他所述，小學生須透過形體活動去認識數字背後抽象意義，同時懂得用文字表達一周內不同日子。

觀乎現代數學教育趨勢，不同國家的課程，包括本地文憑試，皆要求輔以文字解釋算式，以至大篇幅文字題等，關乎運用語文能力，因此小學課程已非純粹算式運算，滲入更多文字題。盧賢巨舉例說，不少題型會講述情境，學生理解後再列出恰當算式，然後拆解：「數學不單是運算，還有理解和與人溝通。我們怎可以只識計數，忽略思考，因為不能只用算式去表達感覺、意見。」

他續評，所有學科知識，均須兼具邏輯思維與語文能力，因此，從小學的數學課程要求學生掌握文字能力，與學習理科知識的進程並沒有相悖。

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