今年中學文憑試（DSE）歷史科試題被指與一份學界模擬試卷內容相似，考評局則稱試題不會採用其他考試或坊間書籍的題目。《蘋果》再發現，在坊間最多學校採用、經教育局審核的教科書中，同樣在資料中提到抗日電影《孤島天堂》並問及香港與中國內地關係。有歷史科教師質疑，擬題者應基本檢視教科書，避免部份考生見過類似資料而「有着數」。考評局回應稱，有關教材與今年的試題在設計和考核重點上都不同。

文憑試歷史科卷一資料題，其中一題的資料有關香港電影業發展，內容提及面對日本侵華香港電影響「發揮了共赴國難的團結精神」，舉例指1939年拍成的《孤島天堂》描述「人民英雄對抗漢奸的壯烈故事」。另一資料則有關香港銀行業的發展，指華商在香港成立的銀行「較重視本地投資及存款放貸業務」。該題其中一問要求考生從資料「推論1930年代香港和內地的關係」。

2考題資料與教科書相似

齡記出版的教科書《新世紀世界史》，書中「資料題訓練」其中一題，兩資料同樣與電影業和銀行業有關，並考問香港與中國內地關係。資料A有關1930至40年代香港的抗日電影，指1937年香港電影界出現25部以抗日救亡為題材的「愛國電影」，亦有提到1939年攝製的《孤島天堂》。資料B則提到，大部份在香港的內地銀行「主要是採集存款以作其他用途」。

書中共設3問，全與香港與中國內地關係有關。題（a）要從資料A找線索回答當時「香港華人與中國內地民眾的關係如何？」題（b）要參考資料B回答「對中國內地經濟而言，香港有何價值？」題（c）則要參考資料A和B並就其所知，回答是否同意「中國內地影響香港的程度，高於香港影響中國內地的程度」一說。

考評局前經理：多年遵循「取材與坊間不相近」原則

曾於考評局負責歷史科的前評核發展經理楊穎宇早前於社交媒體表示，文憑試要考獲5級須在概念和技巧應用到「多元和複雜的不熟悉情境」，為此多年以來擬題員遵循「取材須與坊間不相近」原則，每一題資料題都到大學圖書館挖掘原始、少見的歷史資料，再按《課程及評估指引》與《評核大綱》擬題，令日校教師和補習老師「捉唔到路」。

逾半高中採用涉事教科書

教協理事、歷史科教師張往認為，文憑試與教科書中題目的資料和問法「好大程度相似」，而擬題和審題者應有「基本責任」檢視坊間教科書，因為若學生已見過類似資料並有印象，答題時便不用臨場發揮，會比其他考生「有着數」。張補充，目前坊間有3間出版社出版高中歷史教科書，只有齡記在近年出「新版」，有不少學校轉用，據其了解，逾半有開設高中歷史科的學校採用。

考評局回應稱，審題委員會不會直接取用教科書、參考書、筆記，以及其他考試的試題，惟歷史資料題擬題時須參考多元化的資料，坊間有部份教材／教科書提及抗日電影的拍攝支持內地抗日，而《孤島天堂》亦為抗日戰爭期間較著名的本地製作電影，惟有關教材與今年的試題在設計和考核重點上，無論在資料內容詮釋、題目所考核的時期、提問用語、史識及技能層次等都不同。

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