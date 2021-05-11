德國BioNTech的復必泰mRNA疫苗早前完成COVID-19疫苗對青少年效果的三期臨床研究，所有接種疫苗人士均沒有染疫，得出疫苗有效率為100%。美國食品及藥物管理局（FDA）昨日批准BioNTech供12至15歲人士接種，是首款獲批疫苗。本港暫時只准年滿16歲以上人士接種BioNTech，感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，港府應考慮跟隨美國監管部門決定。

BioNTech較早前招募2,260名12至15歲青少年，分成接種組及對照組。直至研究結束，共18人染疫，全部屬於對照組，打針者無人染疫，計算出疫苗的有效率為100%。而接種後出現的副作用亦未見異常，大致與年輕成人出現的一樣。

除了有效率高，研究亦指出，青少年接種2針後一個月，抗體水平非常高，顯示疫苗產生了強烈的抗體反應。該項研究正等待同儕評審，之後會發表在科學期刊。

6個月至11歲童有效率研究 9月交數據

BioNTech亦正進行6個月至11歲兒童的有效率研究，行政總裁兼聯合創始人Ugur Sahin表示，計劃在9月份提交數據。

BioNTech是首間完成針對青少年保護力的研究，並獲得美國監管機構認可的COVID-19疫苗；其餘包括阿斯利康、莫德納、強生等，暫時未有足夠數據。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，雖然年輕人感染COVID-19的病徵一般非常輕微，但有個別研究曾指出，年輕的康復者的肺活量、運動能力、專注力以至嗅覺等受到的創傷，比年長人士或需更長時間康復，故他們也應盡快接種疫苗。

他認為，港府應考慮跟隨美國，盡快讓12至15歲人士接種BioNTech；至於科興，則留待有相關醫學實證出台。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）