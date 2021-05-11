經常現身示威場合的「王婆婆」被指前年1⽉在高等法院襲擊女保安員，案件今在東區裁判法院開審。王婆婆於開審前揚言會堅持「公民抗命」，在審訊期間盡可能保持沉默，不自辯、不求情，亦不盤問證人，但指警方與高等法院的保安「係一個group㗎」，要求成立獨立調查委員會。控方則表明案情不會依賴受襲者的醫生報告及法院的閉路電視片段。

控罪指被告王鳳瑤於前年1⽉22⽇在高等法院地下大堂襲擊胡婉鴻。據悉，當日王被指拒絕接受安檢，以膊頭及手肘撞向女事主胸口。

王婆婆沒聘用律師代表，開審前表示會堅持「公民抗命」，在審訊過程中盡量保持沉默，「無論最後結果係點，都會接受」。王婆婆又自言身體狀況欠佳，記性不好，未能完整閱讀和理解控方提供的文件。

裁判官王證瑜了解雙方交接文件的情況後，向王婆婆解釋被告有權在開審前了解控方的指控和證據；而針對個別特殊情況，法庭可作出特別安排，例如安排傳譯員向被告直接讀出有關文件。

控方補充指，聆訊將不會依賴受襲者的醫生報告及法院的閉路電視片段。惟王官表示為確保審訊公平和全面，會安排王婆婆觀看及了解控方不依賴的證據。

王婆婆在各方討論期間表示：「我想要求成立獨立調查委員會，去查警方同高等法院保安，佢哋係一個group㗎。」王官提醒她要清楚是次審訊性質和目的，「其他人士或者組別有冇問題或者責任，就唔係呢次審訊嘅目的……唔係呢個法庭可處理到。」

王官宣佈暫時休庭，讓王婆婆透過傳譯員理解控方文件，以及觀看涉案的65分鐘閉路電視片段。

【案件編號：ESCC2490/20】

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