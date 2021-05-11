身處威權時代，或許知識就是力量。佔中三子之一、前中大教授陳健民本周日（16日）會喺深水埗嘅一拳書館舉辦簽書會，除咗主打嘅《陳健民獄中書簡》，仲有陳教授有份寫嘅《審判愛與和平：雨傘運動陳詞》等等，主辦單位「和你讀書」話，今次嘅義賣活動會補貼營運開支同埋幫在囚抗爭者買書，有興趣嘅同路人記得去支持吓啦！

「和你讀書」計劃會喺呢個周日晏晝2至7點，舉辦義賣活動，除咗有香港文學館義賣嘅《另起爐灶》、「好人一生平安」同埋「5201314」套裝之外，仲有陳教授嘅《陳健民獄中書簡》插畫原畫展。畫家花苑話，會捐出賣畫收益嘅5%畀「和你讀書」計劃，一齊支持抗爭者；而「和你讀書」亦會將佢哋所有收益撥歸畀抗爭者買書，叫大家一於「見字買書，抱緊處理」！

各位惜書嘅同路人，有興趣嘅話，不妨都mark低日子，身體力行去支持吓啦！

陳健民簽書賣物會

日期：2021年5月16日（星期日）

時間：2pm-7pm

地點：一拳書館，深水埗大南街169號大南商業大廈3樓

＊「和你讀書」計劃主要為在囚手足購買合適書籍，是次義賣活動是為計劃籌措營運及購買書籍之費用。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）