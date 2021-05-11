57歲地盤工與內地婦人結婚後，涉嫌多次非禮甚至強姦年僅9歲的繼女，事件持續多年，更疑逼令繼女在性交期間模仿色情影片女演員的呻吟叫聲。案件在高等法院續審，女童X透露被告更曾說：「生我嘅BB，之後可以有奶。」又稱：「玩你比玩其他女人舒服。」女童又指被告逼她口交及吞下精液。

庭上今繼續播放女童X向社工憶述事發經過的會面錄影。X指2016年7月起在家中多次遭被告強姦，印象最深刻一次在2018年秋季，當時母親不在家，被告用手機播放色情影片，「畀啲兒童不宜嘅片我睇，叫我學啲嘢」，要求她模仿片中女演員的叫聲及動作。

X稱不敢反抗，全部照做。強姦為時10分鐘，X稱感到很痛及不舒服，被告最後體外射精。她亦指自己「唔想做」，但估計被告應該不知道她不情願。

女童X形容「好核突、好臭、好難食」

X續指，被告侵犯她時說過很多「核突嘢」，包括「叫我生佢嘅BB」、「之後可以有奶」，以及「玩我比玩其他女人舒服」，又着X不要向母親或其他人透露事件。X又指被告向她說過很多其他「核突嘢」，叫她跟着說；社工問內容是甚麼，X兩度稱「我唔想講」。

X其後在錄影中憶述遭被告強逼口交及肛交的情況。她指2018年起被逼替被告口交逾20次。被告會趁她母親外出或沖涼時，突然走入她的房間，拉開褲鏈逼她口交。X稱覺得十分難受及「核突」，令她感到噁心及作嘔。被告更要求X吞下精液，X形容「好核突、好臭、好難食」。

至於肛交，X稱最深刻一次是在2019年1月，當時她準備上學，正在放假的被告突然叫她入房，跟她肛交。她當時大叫：「好痛呀！我唔想呀！」但被告繼續侵犯。肛交幾分鐘後完結，被告竟當沒事發生過，向X表示：「就嚟遲到，你返學啦。」

形容被告為「以前我嘅爸爸」

由於證供需要，社工在錄影中數次向X確認侵犯者身份，問「佢」是指誰。X多次脫口而出指「佢係性侵犯我嘅衰人」、「即係嗰個衰人」，其後補充謂他是「以前我嘅爸爸」。

社工又問X為何記得首次侵犯的日期是2016年7月，X最初稱不記得；當社工欲引導X思考時，X靜默數分鐘並發出微微啜泣及抽鼻聲音。社工在數分鐘後詢問X能否繼續問答，X表現有少許激動，答：「唔得呀！」該次錄影會面隨即結束。

播放片段後，X透過視像系統作供。控方主問圍繞X在錄影中沒詳細提及、在2019年農曆年初一發生的摸胸事件。X指當時在內地海豐家中，她和表姊坐在房間窗台，被告在旁躺在床上，趁表姊視線在看平板電腦時，伸手摸了X胸部幾下，惟X忘了是否大力。X在數分鐘後以通訊軟件QQ聯絡在場的表姊。

控方讀出X與表姊部份訊息內容，X要求表姊「離我爸遠點，別問他，也別說甚麼」，稱「我不太喜歡他」。表姊追問何事，X稱「說出來你可能不信」、「如果你沒有看平板，他的手不會伸去胸的，我也不會一點一點趴下床出去的」。X其後曾向表姊提及「過年了，我不想鬧甚麼，確實沒有膽子報警，回港才處理。你記得就好」。聆訊明續。

【案件編號：HCCC95/20】

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