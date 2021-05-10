【本報訊】57歲地盤工與內地婦結婚後，涉在繼女9歲至12歲期間多次摸胸非禮、強姦及強迫肛交，案件昨在高等法院續審。女童供稱繼父由她小學三、四年級起已多次性侵犯，為數多達百次，並曾趁母親出門短短5分鐘便要求她「畀爸爸舒服」而下手，女童沒出言或用動作拒絕性侵，只是擰轉頭或用被鋪遮蓋自己，以免看見「核突嘢」。

庭上昨播放女事主X與社工的錄影會面，X憶述2019年1月其中一次案發，母親外出約5分鐘後，被告把正在打遊戲機的X拉入房，脫去X的衫褲強姦，並持續揸胸令她「好痛好痛」。X供稱沒出言拒絕或以動作避開被告侵犯，亦沒向被告表示覺得痛，只想快點結束。被告強姦途中亦沒說話，完事後叫X用濕紙巾清潔及沖涼。

X謂當時被告下手累她輸了一局遊戲，她感憤怒和不開心，「心裏面有鬧佢。好憎呢啲事情，成日做呢啲核突嘢」。X並指，被告曾問她「想唔想做」及要求「畀爸爸舒服」，但她覺得憤怒故沒理睬或回答，只是「好唔情願，黑住個面，擰轉塊面」。

X指類似的侵犯差不多有100次，不論在內地或她來港定居後均有發生，「一星期都有一次」。但X稱被告平時對她很好，會買她喜歡的東西逗她開心。X曾問社工「如果（檢控）成功坐監要坐幾耐」及「我媽咪會唔會安全」。社工稱留待警方等方面處理。聆訊今續。

案件編號：HCCC95/20