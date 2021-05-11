年近五旬的貨倉工人兼保安員，去年冬天在床上為15歲女兒「暖腳」，趁女兒睡著，摸她的臀部和大腿，進以撫摸私處15分鐘。工人在區域法院承認非禮罪，辯方呈上求情信，指妻女已原諒被告，父女維持良好關係。不過，女兒卻在創傷評估報告中表示：「我覺得好嬲！點解爸爸要咁做？但我唔想知答案，我知嚟冇用。」法官林嘉欣判刑時指，考慮過被告的背景等因素，認為須判處阻嚇性刑罰，最終判處被告監禁1年。法官最後寄語，希望懲教署協助被告重建與女兒的關係。

根據女事主X的創傷評估報告，臨床心理學家指X仍對異性接觸非常敏感，尤其是與父親同年紀的男士，X會盡量避開，並擔心自己會有危險。X又指害怕若父親放監，自己會再次被侵犯。她只能從朋輩獲得安全感及支援，現仍然對事件感到困擾及無助。法官希望社署能以其專業協助X。

案情指，現年51歲的被告與妻子及時年15歲的女兒X同住，單位沒有睡房，僅得客廳、雙人大床及碌架床各一張。去年1月5日，被告與X在家中獨處，X躺在床上玩手機，被告正在睡覺，但遭X弄醒。X及後自言需要小睡片刻，被告則躺在她的身旁。

兩人在床上玩了一會，X欲睡覺，卻因腳凍而將足踝放在被告腳處取暖，其後入睡。被告卻用膝蓋分開X的雙腿，用膝蓋接觸她的臀部數下，又伸手摸X的腹部及腰部。

被告其後再伸手摸X臀部，X沒有出聲，繼續假裝睡覺。被告及後再扯高X的睡衣，X及時扯低，發出聲音向被告暗示她不喜歡如此，更撥開被告的手。被告一度停止侵犯。

然而，被告不久重施故技，再摸X的臀及大腿，並再扯高X的睡衣，還撫摸她的私處近15分鐘。假裝仍睡著的X看見被告透過手機讀小說，又見到手機正顯示色情廣告。被告其後叫醒X，自己亦到洗手間洗手。X立即上網求助，並將事件告知母親及社工。警方接報拘捕被告。被告警誡下承認侵犯女兒，自知所作所為屬錯誤。

【案件編號：DCCC707/20】

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