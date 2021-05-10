【本報訊】手繪的建築圖則除了是一紙起樓說明書外，更可以是充滿溫度的藝術品。建築署技術主任是繪圖技術演變的歷史見證人，80年代需手繪圖則，動輒花逾星期去完成一張圖紙，90年代建築署引入電腦繪圖，數年前更推行建築信息模擬技術，龐大項目如北大嶼山臨時醫院，圖則也可經智能手機審視迅速改動，建築署署長何永賢直言科技令圖則少了「人的味道」，卻為建築帶來更多可能性。

太空館屬最複雜成品之一

何永賢去年底出任建築署署長，90年代加入政府任建築師的她，曾經歷手繪圖的「痛苦」年代。她認為手繪圖最困難是繪畫圓形或弧形建築，80年代落成的太空館及尖沙嘴文化中心均屬最複雜的成品之一，「文化中心係拋物線，個curve（曲線）有變化，每個section（部份）高高低低都唔同，應該相當複雜。」

首席技術主任（建築）陳國豐稱，之前興建一幢建築物，動輒涉及數百張圖則，他們與建築師溝通後，將設計構思繪在牛油紙上，再出圖紙，成為建築地盤的「說明書」。他形容80年代的手繪圖則如同繪畫，「幾有靈性，每個人都有自己嘅風格，有人用鉛筆，有人用針筆，有人兩者兼用」，笑言以前手繪圖即使不看圖紙上的簽名，也能認出是何人手筆。

技術主任（建築）蔡長發稱，建築署2018年引入建築信息模擬技術（BIM），利用電腦繪圖後可製成三維圖則，新科技下更設虛擬實境（VR）技術，讓用家能「走進」建築物感受建成後狀況。過去繪畫一張標準學校圖則，「主圖則嚟講，一張大約一星期」，若以電腦則僅需兩天。

何永賢亦稱BIM技術大大縮短建築前期工序，包括能在四個月內完工北大嶼山醫院香港感染控制中心（即臨時醫院）工程。她稱當晚一接獲消息，「手機已即時收到醫院嘅三維圖，透過手機搞好圖則。」

回顧繪圖的轉變，何形容手繪圖有「人的味道」，但同時局限了創作，「以前同事較少出品圓形或弧形嘅建築物」，計算樓宇面積亦特別困難，但透過電腦繪圖技術就「撳一個掣就計到。」