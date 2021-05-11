爛賭海關督察向下屬索取5萬元貸款，下屬尋求任職警員的好友協助出資；最終警員未獲還款，向海關舉報，揭發案件。涉案海關督察被控未經行政長官許可而索取及接受利益兩罪，經審訊後，東區法院暫委裁判官陳國維今裁決，表明不接納被告為朋友借錢的辯解，裁定他罪名成立。案件押後至6月1日，等候背景及社會服務令報告始判刑，其間被告准以原有條件繼續保釋。

早前已申請破產並遭停職的被告鄭文傑（32歲），被指於2018年10月17日身為海關督察，向下屬劉港生索取5萬元貸款，以及從劉的友人梁偉劍接受5萬元貸款。

被告在案中供稱，當日相約朋友阿Dee赴澳門賭場耍樂。其後阿Dee輸光，更被兩名疊碼仔押解，向他央求借款。被告致電下屬劉港生「搵幫手」。他聲言因為首次接觸疊碼仔，擔心自己亦會被扣押，生命安全受威脅，最後出面為阿Dee借錢。

暫委裁判官陳國維裁決時指，案中借出貸款的證人警員梁偉劍作供簡單直接，是誠實可靠證人。反觀被告聲稱為「阿Dee」出面借款，但兩人交情不深，最多只見過兩次面；而被告身為海關督察，理應知道有借貸限制，為對方押上自己前途的說法，難言合理。

陳官又指，被告既非向疊馬仔借錢賭輸而被挾持的人，根本沒理由不能離開，故相信阿Dee實為被告虛構出來，以解釋當日為何借款，更認定被告在案中是為自己借貸。

辯方求情指，被告自2019年2月開始被停職，及後破產。他在案中只索取並接受5萬元借貸，不算最嚴重，亦不涉貪污情節，只是賭博，望法庭考慮他很大機會失去海關工作，盼判處非監禁式刑罰。

陳官關注被告已經破產，若按控方要求頒下償還令，該由誰人處理相關命令，故決定押後待雙方預備陳詞。案件押後至下月1日再處理。

【案件編號：ESCC2094/20】

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