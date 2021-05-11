去年5月27日立法會二讀國歌法條例草案，防暴警在中環龍和道截查年輕廚師，搜獲白電油及99條索帶等物。廚師及後經審訊被裁定管有物品意圖損壞財產罪成，裁判官鄧少雄為判刑索取的報告指，被告因身體狀況不適合進入勞教中心。鄧官考慮到被告有悔意，案發時亦沒有帶備打火機、布條或玻璃樽等物，判監3個月。

辯方今求情透露，包括背景和勞教中心報告內容皆正面，惟勞教中心報告指以被告戴少烽（21歲）的身體狀況而言，不建議被告入住勞教中心。辯方續指，被告自幼操行良好，惟學業成績不佳，曾入讀IVE，但仍發現不是讀書材料，及後投身社會，在拉麵店工作3年，工作表現獲同事及僱主讚賞。

被告自撰求情信透露，自知行為自私，沒有細心考慮結果及嚴重性，還柙期間深切反省，明白行為自私，要負上刑責，但強調從未想過傷害任何人或損毀財物，決定日後要努力工作，回饋社會。

裁判官鄧少雄判刑時重申，報告顯示被告不適合勞教中心，故只剩下監禁選擇。他考慮到被告已知錯，案發時單獨一人，身上除搜出白電油和索帶，並未有打火機、布條、布碎或玻璃樽，加上被告年輕，沒有前科，案件相對輕微，決定判以3個月監禁。

被告被指於去年5月27日在中環龍和道攜有白電油和99條索帶。他自辯時稱，當日因從事地盤工作的父親帶漏工具，故他應父親要求攜帶涉案物品。惟鄧官裁決時指，漏帶工具可在市區購買，毋須被告長途跋涉由荃灣帶往中環，而被告亦無法提供與父親溝通的短訊證明，辯解站不住腳，裁定罪成，將他還柙候判。

【案件編號：ESCC2726/20】

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