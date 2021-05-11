民主派議員總辭後，建制派力爭在本屆立法會任期結束前再收緊《議事規則》。立法會議事規則委員會今（11日）午將召開閉門會議，據悉立法會秘書處建議，當立法會因法定人數不足流會時，會對並無有效理由缺席的議員處以相當於一天酬金、即3,400元的罰款，並訂明立法會主席可拒絕議員因濫用程序而提出「點人數」的要求，同時議員在點算法定人數時，不能離開會議廳。

三招處理點人數

●若法定人數不足而流會，無有效理由而缺席的議員可被「罰款」一日酬金。

●如主席認為議員就法定人數提出規程問題屬濫用程序，主席可不予處理。

●禁止議員點算法定人數期間離開會議廳

針對民主派要求點人數後離開會議廳

針對以往民主派透過不斷要求「點人數」來拉布、或導致流會，立法會秘書處提出「三招」處理。

秘書處指，當立法會會議因法定人數不足而流會時，無有效理由而缺席的議員可被「罰款」3,400元，即相當於議員平均一日的酬金。

此外，如議員就法定人數提出規程問題被立法會主席認為是於濫用程序，主席可以不予處理。

針對以往有民主派在提出點算法定人數後，隨即離開會議廳，甚至有在席民主派在點算人數期間離席，秘書處建議，禁止議員在點算法定人數期間離開會議廳，直至有足夠法定數出席會議或流會為止。

曾參考余若海陳克勤等建議

秘書處今次的建議，乃參考以往議事規則委員會過往所作的商議、資深大律師余若海和大律師陳浩淇的外間法律意見、以及民建聯立法會議員陳克勤的建議。

文件其中提到，外間法律意見認為，如議員提出點人數，而當時會議確實有不足法定人數，主席如拒絕點人數，便會違反《基本法》第75條，即使修訂《議事規則》也不能令違憲的事情變成合憲。

法律意見：人數不足拒點名屬違反《基本法》

外間法律意見又指，立法會若然透過修改《議事規則》，容許立法會主席延後點算法定人數，以讓立法會可在沒有足夠法定人數出席會議下，繼續進行程序，有可能違反《基本法》第75條。

外間法律意見反而建議，如果立法會主席認為在相當一段合理時間內會有足夠法定人數，他可先暫停會議，至他指明的時間為止，而非以現時15分鐘為限。

據了解，民建聯議員陳克勤早在今年1月，即向立法會議事規則委員會提出多項建議，包括透過修改《議事規則》，使《基本法》第75條訂明的立法會會議法定人數規定，僅於記名表決時適用。

但立法會秘書處指出，外間法律意見認為議會法定人數的規定，不只在進行表決時適用，對於全體成員進行議的立法會及全委會會議亦同樣適用。

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