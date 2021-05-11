網民去年9月6日號召九龍大遊行，爆發警民衝突。年近七旬的退休婦人被指當日遇警遭截查時拒絕出示身份證，又嘗試越過警方防線，被控阻礙公職人員罪。案件今再訊時，控方同意撤控，改以簽保守行為處理。退休婦最終獲准自簽2,000元、守行為兩年，另須支付堂費1,000元。

被告張佩蘭（69歲）原本被控一項阻礙公職人員罪，指她於去年9月6日在旺角信和中心地下外，阻礙獲合法授權執行公務的公職人員，即女警25812、警員20578及警署警長53531執行公務。

案情指，事發當日下午，警方派員在彌敦道巡邏。下午約4時15分，警方在信和中心外設立防線管制人群，截停包括被告在內的8男12女，要求他們列隊站立。

惟其間被告嘗試越過防線，警方見她的背囊內疑放了尖銳物件，要求她等候搜查。被告拒絕，情緒激動。警員向她發出口頭警告，又要求她出示身份證。被告起初聲稱「冇帶」，惟當警員揚言要將她帶返警署後，被告掏出銀包，將身份證放在心口，卻拒絕向警員展示。及後警員再向她發出兩次警告，被告仍不願服從，因而被捕。

被告在警誡下承認犯案及道歉，又自言因趕時間而一時衝動。

【案件編號：WKCC815/21】

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