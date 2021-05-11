警方前年11月重兵圍堵理工大學，大批市民在附近區域聚集，試圖營救被困校園的抗爭者。其間一名產品設計師在警方驅散時跌倒被捕，化驗結果顯示他身穿的衣物有汽油痕迹。涉案設計師被控暴動及管有適合作非法用途工具兩罪，案件今於區域法院續審。處理證物的女警供稱，證物被撿取後置於膠袋中，但沒有釘裝，其後她將證物置於防干擾證物封套內並封死袋口。辯方質疑女警花費過長時間處理證物，女警僅回應謂：「係呀。」

被告雷爍鏗（29歲）被控於前年11月18日在九龍紅磡蕪湖街與其他不知名人士一起參與暴動，以及管有26粒波子及100條膠索帶。案件由法官姚勳智審理。

案發時隸屬商業罪案調查科的偵緝警員羅樂瑤（譯音）供稱，案發當日奉命到葵涌警署記錄本案證物，並於下午在警署內設立證物櫃檯。翌日早上，警員帶被告到葵涌警署，羅遂於被告面前點算本案證物。

該些證物原本被置於膠袋內，但沒有釘裝。羅其後將證物置於防干擾證物封套內並封死袋口，放入證物櫃中。至晚上8時多，羅將證物帶到警察總部，並交給另一名警員處理。辯方質疑警員撿取證物時欠連貫性，導致證物受到污染。辯方問羅為何花費長時間處理證物，羅只回答謂：「係呀。」

控方其後讀出政府化驗師蘇文浩（譯音）的專家報告，蘇檢驗被告案發當日穿上的手袖，結果顯示手袖上沾有高度易燃的有機溶劑。聆訊押後至明天繼續。

【案件編號：DCCC434/20】

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