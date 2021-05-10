【本報訊】中學文憑試（DSE）歷史科試題再現爭議。曾任考評局歷史科評核發展經理的楊穎宇昨稱，今年一份學界模擬試卷部份內容與文憑試試題相似，包括同樣提到抗日電影《孤島天堂》並考問中港關係等，更指現任歷史科經理曾為該模擬試「搞手」，質疑有明益參與模擬試學生之嫌。有歷史科教師亦指少見以抗日電影考問中港關係，質疑出現巧合「機會率好低」。

文憑試歷史科上周四完成考試。於去年試題風波後離職的楊穎宇在Instagram發帖，指接任的考評局歷史科經理入職前「有份搞」聯校模擬試試卷，該試卷與今年文憑試試卷「有些地方非常相似」，包括卷一資料題中同樣提及1939年的抗日電影《孤島天堂》，模擬試中該題要求考生參考資料，回答是否同意「1900-49年，中國內地與香港一直以來都保持緊密關係」，文憑試則要求考生從資料援引線索「推論1930年代香港和內地的關係」。

考評局經理曾為搞手

兩試卷亦在不同卷別問到1930年代日本擴張。模擬試其中一題問考生是否同意「1930年代日本的擴張主要由內部因素所推動」，文憑試亦問考生是否同意「就導致1930年代日本軍國主義興起而言，國內問題較對外擴張的動力更為重要」。楊穎宇指逾百名教師參與聯校模擬試，過千名考生曾做過該份試卷，質疑「他們是否有着數？」

據了解，聯校模擬試由個別學校教師舉辦，有多年歷史，早前入職考評局，負責歷史科的評核發展經理陸芝蘭是其中一名「搞手」，惟她去年10月底已退出聯校模擬試的WhatsApp群組，未知她當時是否已加入考評局及有否參與模擬試出卷工作。

教協理事、歷史科教師張往指，談到該段時期香港和內地關係，用本地組織支援抗日、東江縱隊等資料是「大路」選擇，選抗日電影本身已少見，還要提及同一齣電影，認為巧合「機會率好低」。考評局回應稱，負責文憑試歷史科的科目經理並無參與今年聯校中六模擬試的工作，會嚴肅跟進「不實言論」。該局又指坊間題目「取材如有相近之處，亦屬正常」。