全球各國加緊接種COVID-19疫苗，多個接種進度快的國家命運各異，有國家漸入佳境，新確診個案出現下跌趨勢，也有國家疫情反覆，甚至出現反彈，但各國較多接種疫苗的長者群組，都可見疫苗發揮作用。專家指不能單靠疫苗，強調需要跟防疫措施雙管齊下，才能遏止疫情。

以色列、美國、智利及英國的接種進度良好。英國自1月起所有年齡層的確診個案、入院個案、死亡數字穩定下降。美國長者入院率持續下跌，相反年輕人的入院率反彈，令整體數字反覆。智利疫情雖有反彈，但長者確診、急症室及死亡個案亦見下滑。長者群組的打疫苗比率較年輕人群組高，反映接種疫苗在遏止疫情的重要性。

不過，傳染病學家坦言，多國展開疫苗接種後開始放寬防疫措施，恐難令疫情結束。疫苗非提供100%保護率，英政府更估計，有13%接種者或沒有被抗體保護。加上現時不斷出現新變種病毒，恐令疫情再爆發。

英明年恐現500萬確診

智利疫情3月再爆發，迫使政府須再度封城。智利大學傳染病教授科特爾斯指，當局太早解封令民眾放下戒心，他們不再戴口罩、勤洗手及保持社交距離，令疫情重臨。

英國則料按照首相約翰遜的四階段解封計劃，6月21日將完全解除防疫措施。倫敦帝國學院的模型估算，英國來年6月恐重現500萬確診個案。在疫苗接種計劃下，確實能令入院及死亡數字比前幾波疫情低，但疫情仍不容忽視，料屆時死亡個案可增1.57萬宗。

報告未有完全否定疫苗的功用，指其接種速度、供應會否中斷，亦是影響英國下一波疫情規模的因素。倫敦衞生與熱帶醫學學院傳染病模型學教授格雷梅德利形容：「我們正處於疫苗接種和病毒之間的競爭。」不過，夏季炎熱的天氣及疫苗在限制病毒傳播上的作用，仍是未知之數。

病毒不斷變種突破防線

變種病毒亦令疫苗效用受到質疑。在智利境內廣泛傳播的P1變種病毒，令阿斯利康/牛津疫苗的有效率下降20%。以色列有研究亦指，南非病毒可突破輝瑞疫苗防線。印度近日出現的變種病毒，更是集兩者於一身。

專家指，雖然接種疫苗確能降低產生出現新變種的速度，但在部份接種者中仍可形成變種。國民保健署（NHS）研究員皮門特亦指，僅一部份人已接種疫苗，可能會令變種病毒進一步擴散。他表示：「當我們把人口分成傳播力高而接種率低的年輕群組，以及傳播力低而接種率高的長者群組，我們為變種病毒製造了完美的溫床。」由於不同國家的疫苗接種計劃之間存在巨大差距，全球現平均每100人僅施打14劑。

英國倫敦大學瑪麗王后學院臨床傳染病教授歌達薩尼認為，在變種病毒傳播力更高，年輕人較大機會感染的情況下，單靠疫苗不太可能讓民眾逃出疫情。各國在為民眾打疫苗之際，仍需繼續追蹤確診者行蹤、對曾接觸確診者的人士作檢測，保留入境限制、隔離及社交距離措施。

英國《金融時報》/Byline Times/華爾街日報

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