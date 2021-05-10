【母親節集結案】

【本報訊】去年母親節晚上，旺角有人聚集，警方現場拘捕一名年輕廚師，並在其背包內搜出一支雷射筆。廚師被控非法集結、違反禁聚令及管有攻擊性武器罪共三罪，案件昨開審。當日的指揮官庭上供稱，案發時曾多次就限聚令發警告，惟從未針對非法集結發出警告。不過他堅稱現場屬非法集結，「如果你堅持要我講，我會話係冇目的嘅示威」。他自言是以有否穿反光衣作為識別記者身份，更比喻謂：「我唔出示委任證，都唔能夠當自己係警察啦！」

被告劉曉峰（25歲）否認於2020年5月11日在豉油街與通菜街交界參與非法集結、參與受禁群組聚集，以及管有攻擊性武器罪，即一個能發出雷射光束的裝置。

僅警告犯聚 昨稱「冇目的示威」

當日以指揮官身份執勤的督察21998作供，指抵達豉油街與通菜街交界現場後，見數十名群眾聚集，隨後拉起封鎖線，發出10次限聚令警告後展開掃蕩。

他在辯方盤問下同意，現場沒有人堵路或展示標語，相對平靜，沒有實際作出與警方敵對的行動。辯方指當時根本不存在示威或非法集結，督察不同意，指有人聚集於上址，當中有人叫囂，並謂：「如果你堅持要我講，我會話係冇目的嘅示威！」

辯方指現場有約40名記者，但是督察堅稱只有20至30名，並且自言是以有否穿反光衣作識別，「着反光衣起碼有寫記者兩個字」。督察更以「我唔出示委任證都唔能夠當自己係警察啦」作比喻。不過，他亦認同法例沒規定記者在採訪現場須穿反光衣。

案件編號：KCCC2822/20