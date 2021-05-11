港府官員近日多次不點名批評《蘋果日報》，政圈亦盛傳《蘋果》將於今年內遭取締，壹傳媒集團今午（11日）召開員工大會，行政總裁張劍虹在會上直言傳聞十分荒謬，並澄清集團現時沒有疏散員工的方案，稱「《蘋果日報》係唔會自己執笠」，強調《蘋果》會照常報道新聞。若員工因採訪工作遇上官司，即使已離職，公司也會支援到底。

壹傳媒員工大會歷時約1小時，逾150名員工站滿壹傳媒大樓2至4樓中庭，多名管理層出席，包括張劍虹、壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、蘋果動新聞平台總監張志偉、總編輯羅偉光及執行總編輯林文宗。張劍虹在開首發言指，近日有很多關於《蘋果日報》的傳聞，如今年7.1前被取締、員工會被拘捕等，他直言從未聽聞，覺得十分荒謬，「我可以喺度鄭重同大家講，《蘋果日報》係唔會自己執笠、唔會了斷，絕對冇疏散同事嘅方案」。

張強調，《蘋果日報》非犯罪組織，是新聞機構，一直以來都想辦法做到最好，即使早前涉及一些官司，亦已疏理，符合出版及印刷規定。他坦言，若法例再收緊，公司也有應變措施，如用地被收回，便會覓地搬遷，不會令公司結業，「唔會話而家好危險，執咗佢，唔會、絕對唔會，同大家保證冇呢件事」。

張亦提到，上月壹傳媒創辦人黎智英親筆給同事的信，指出目前新聞自由是危險的工作，同事要份外小心。張直言，過去的新聞工作如查冊等是沒有問題，「而家喺《蘋果》被人用放大鏡檢視，所以我哋大家真係樣樣嘢要小心」，要以客觀事實去報道新聞，不應情緒化。

張劍虹：《蘋果》冇褪軚空間 沒計劃疏散員工

「唔代表我哋褪軚，《蘋果日報》冇褪軚空間」。張指出，現時《蘋果日報》訂閱戶有60萬，報紙讀者每日10萬，「佢哋係認同我哋呢個價值」，亦是《蘋果日報》的堅持。他也向員工承諾，若工作上遇上官司，即使員工已離職，公司也會負責及提供法律支援。

張重申，公司營運絕對沒問題，也不會受台灣《蘋果日報》影響，香港《蘋果日報》不會自行結業，「news as usual，business as usual（新聞照常報道，公司照常運作）」。

會上員工多次追問管理層有何減低員工憂慮的措施，以及何時才會制定疏散方案，「係咪到張生、羅生俾人拉，我哋都未解散；到我頂頭個採主都俾人拉埋，嗰一刻會唔會已經諗定解散方案？」

張回應指，明白同事有恐懼，只能呼籲記者撰寫每一篇報道時更謹慎，並調適自己心態，又不諱言現時評估「同事嘅風險唔會高」。張續稱，記者只需為自己的報道負責，反觀總編輯要「孭晒」，要為所有報道負責，呼籲同事毋須過份擔心，並再三強調現時公司沒有計劃疏散員工。

陳沛敏：員工留下乃政治決定

有員工反駁指管理層為員工的報道負責是應份，希望管理層構思應變計劃。副社長陳沛敏稱，若公司遭取締或無法繼續運作，公司必定會按勞工法例賠償員工。她又稱， 即使收到可靠消息指《蘋果》即將被取締，她仍會留守至最後一刻，但她強調每個人有各自的考慮，建議同事自行評估可承受的風險，不論員工決定去或留，她都會尊重、理解及祝福。

陳又稱，「今時今日做蘋果，唔係純粹只想做記者，係more than一份工」，她形容現時形勢「唔係講法律，係講政治」，稱決定留下的員工是作出政治決定，公司只能在法律層面提供協助，相信公司亦會提供適當支援，如員工提出任何合理提議，管理層會盡量爭取。

羅偉光：不能就《國安法》「紅線」訂明確指引

總編輯羅偉光表示，公司對任何同事的法律訴訟會支援到底。管理層已向各部門主管提供律師聯絡方法及相關法律資訊。

有記者問及《蘋果》日後採訪方針會否有變，羅稱明白員工對觸及《國安法》「紅線」的憂慮，但坦言不可能向員工提供明確指引。羅續稱，《蘋果》方針將會是繼續保障公眾知情權，若員工對採訪、報道有疑問，可隨時提出。

壹傳媒工會：管理層輕視同事擔憂

壹傳媒工會發言人表示，對於公司在如今艱難環境下仍堅持新聞自由，工會表示贊同，但管理層在員工大會上表現的態度，令人覺得輕視同事的擔心和憂慮，除了法律支援外，未有提出具體措施，釋除同事的疑慮，比較令人失望，敦促管理層持開放態度聆聽同事意見。

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