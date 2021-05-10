【本報訊】變種病毒確診個案令荃灣荃威花園R座及太古康怡花園N2座千計居民被安排入隔離中心，政府日前放寬「疫監」，並指居民前日全部獲准離營，但原來部份居民昨仍因文件延誤被「禁錮」，要向區議員及傳媒求助，延至昨晚始能離營，不滿稱「𠵱家情況係我自救，唔係佢（林鄭）救我！」居民飽受折騰，怒斥隔離中心猶如集中營，質疑「當我哋係一場騷咁表演畀人哋睇。」

荃灣區議員趙恩來昨稱，至昨早荃威花園R座至少兩戶居民因當局找不到其個人資料，而未獲安排離開檢疫中心，要留在竹篙灣等通知，直斥當局安排混亂。

昨午仍滯留竹篙灣的黃先生稱，與母親早經檢測呈陰性，以為前日可離開慶祝母親節，終未能如願。他向檢疫中心人員查詢，對方指要獲署方通知才能放行，致電衞生署熱線，「電話長期無人聽」。於地盤工作的他已多日無法開工，影響收入，會向相關部門投訴。

向區議員傳媒求助始獲放行

同被「禁錮」的馮小姐指前晚起致電民安隊及衞生署，分別獲回覆指沒他們資料及仍跟進，一家三口對未獲准離開大感失望。昨晚約8時，黃先生終能回家，不滿稱要向區議員及傳媒求助才獲放行，「𠵱家情況係我自救，唔係佢（林鄭）救我！」

前日離營的居民亦大吐苦水，蘇先生斥當局措施「有殺錯冇放過， 你啲友仔咪惟有做白老鼠囉」，不滿離營時只獲派發單張指示他們第3、7、12及19日強檢，「但冇講邊日係第3日、第7日……求其派張紙，我哋𠵱家都唔知道。」

居民吳太形容隔離生活如坐監，其友人丈夫牙痛卻不獲安排醫生，「佢話畀啲鹽漱口就得，醫生唔會見你，好嚴重送醫院。」陳先生自言只住五日算好彩，「我對面住喺映灣園，住咗9日，佢話真係頂唔順，會精神崩潰。」亦有居民稱離營前無人為他們再檢測。

昨亦有康怡花園N2座居民未獲放行，東區區議員魏志豪稱，前日下午初時剩30人未獲准離開，包括清潔工及保安，需促中心人員安排，至深夜約三戶人未能離開。其中一戶兩夫婦，深夜看新聞時方發現「個個拖篋走晒」，至昨午他們始能離開。

林先生一家四口被安排入住竹篙灣隔離營67座，因塞廁所搬到77座，該處大部份是薄扶林豪峰居民，不料職員疑沒更新資料，至前日離營還以為67座的N2居民均已上旅遊巴，林一家下午等了三個半小時，終逼上旅遊巴才獲離開，「由第一日接待、安排、換房，到噚日走，全部都有問題。」

離島區區議員李嘉豪指前日中午接獲一戶未能離營映灣園居民求助，至昨午3時多當局才放人。他指大部份居民周六晚已離營，其後卻接獲一家四口求助，他代為詢問民安隊，對方稱一直未收到衞生署的中止隔離令，又指未能聯絡署方。

據知負責簽發及核實解除隔離令的衞生署，本月8日及9日均沒主導安排住客離開檢疫營的工作，只能由民安隊全權負責。消息人士指民安隊沒能力核實文件有否出錯、文件數量是否足夠，到有住客反映派錯文件或未收到，又沒足夠人手及經驗處理，加上現場無足夠衞生署人員協助，致嚴重混亂甚至「走漏」住客。民安隊截稿前未獲回覆。食衞局昨指放行回家人士僅以流動採樣站、社區檢測中心等六種方法強檢，即局方無特別為放疫監居民特設檢測站。

衞生署發言人指出，截至昨晚上七時，尚餘約20人取得陰性檢測結果後，正獲安排離開隔離營。