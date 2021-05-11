本港連續三日無本地確診，第四波疫情或近尾聲，呼吸系統專科醫生梁子超今晨在一個電台節目表示，初步估計變種病毒未有在社區傳播，形容香港「幸運」，未來兩至四星期，本港將有機會達致清零。

梁子超表示，暫時未見變種病毒在社區傳播，認為是好消息，但由於相關個案均曾於社區長時間逗留，而變種病毒有隱性傳播及潛伏期，相信要觀察共21天才較穩妥，之後兩星期仍要密切留意有否引致爆發。

他又指，未來兩至四星期，本港將有機會達致清零，惟真正的考驗是要長期維持清零狀態，強調如在外防輸入或密切接觸者上處理不好，則後患無窮，認為只要走漏一個人，就會像最近的情況一樣，出現大批人士需要強制檢測及檢疫。

外防輸入難以自我監察代替檢疫

梁子超表示，在現時防疫措施的保障下，仍有機會出現「漏網之魚」。梁指，有八成輸入個案的患者都無病徵，根本難以自我監察代替檢疫，如果患者走入社區，將會後患無窮。

梁認為，要落實旅遊氣泡須一定條件，包括兩地疫情須穩定，當地對變種病毒有監控，同時能保障航空以及其他交通工具不會產生交叉感染。如本港與內地實施配額通關，梁指應先讓已接種疫苗的巿民優先，就能減低風險。

早前有市民被迫坐「疫監」，梁建議，如若再發現有變種病毒個案，政府可先安排居民居家檢疫，如果首一星期冇發現其他病例，毋須將居民送往檢疫中心；若有新個案則全幢檢疫21天，並認為如局方發現個案住所含有環境風險，應盡早撤離居民。

何栢良：將成風土病與人類共存

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早亦在電台節目表示，COVID-19將會成為風土病與人類共存，透過接種疫苗產生免疫，能將影響減至最低，減少傳播及重症傷亡的風險。

他又指，全球只有少數地方能如內地及澳門般能達致個案清零，認為從實務來說，香港應做不到清零。 何栢良建議，港府與新加坡建立「旅遊氣泡」時，除了要求出發的港人接種疫苗，亦應該要求新加坡旅客都要接種，並形容有關要求是「理所當然」。

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