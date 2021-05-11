前年6月16日反修例大遊行前夕，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處掛上標語，其間墮樓身亡。死因庭今就事件展開研訊。庭上透露，梁的遺物中有一本記事簿，內裡有手寫文字「我對呢個香港已心灰意冷」、「呢幾個月不斷沉思 都找不出答案和將來」、「今日我是個人意願 唯獨是政府促成」。另外遺物中亦有一份已填妥的綠色殯葬心願登記表格。

死因研訊主任、大律師葉志康今早讀出警員8543關耀輝的供詞。關耀輝隸屬鑑證科攝影課，駐守港島行動及水警組。他在2019年6月19日的證人口供中，自言於「2019年5月29日」到金鐘道88號太古廣場L4樓層的案發現場，拍攝32張現場遺下物品及環境相片，並於6月19日將相片送交案件主管。

研訊主任另讀出關耀輝一份寫於昨天的新供詞。關自言於早前供詞中輸入錯誤日期，並更正指拍攝日期應為「2019年6月15日」。

從關所拍的照片可見用棚架搭建臨時工作平台的環境，以及現場遺下的物品，包括一件寫上「林鄭殺港、黑警冷血」的黃色雨衣、一幅白色橫額、一個藍色背包、乾糧、一本內有手寫「心灰意冷」等字句的記事簿，以及一份已填妥的綠色殯葬心願登記表格等。

記事簿內有手寫文字謂：

「我對呢個香港已心灰意冷

呢幾個月不斷沉思 都找不出答案和將來

今日我是個人意願 唯獨是政府促成」

在另一頁則寫道：

「全面撤回送中

釋放學生傷者

我們不是暴動 林鄭下台」

【案件編號：CCDI481/19】

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