【本報訊】新一屆立法會將由70個議席增至90個，主席梁君彥昨先後召開行管會和特別行管會，讓議員聽取政府擴建立會綜合大樓的計劃，之後宣佈行管會決定支持政府的計劃，將在立法會大樓10樓以上加建四層，並在一樓的露天花園位置擴建樓高10層的辦公室，工程約明年中開始，預計2025年中完工，費用由政府承擔，暫時未知具體數目。

花園拔高至10層 未公佈費用

梁君彥昨午見記者時指，目前的立會辦公樓並不足以應付90位議員需要，加上考慮到成本效益和時間問題，在大樓附近「借地」興建新翼亦不可行，故決定支持政府原址擴建計劃。

他續指，政府當初興建立會大樓時已預留擴建空間，立會秘書處將與政府成立小組，希望將擴建工程所須時間盡量壓縮，令新一屆立會議員能盡快搬回立會大樓工作。

現時立法會大樓能為議員提供最多75個房間，梁稱稍後進行擴建工程時要騰空10樓和9樓，屆時只會餘下45間房。他相信立會秘書會在工程進行期間繼續留在大樓工作，為議員提供重要服務，45名立法會議員則可能要於立會大樓外暫時租用辦公室，行管會稍後再商討具體方案。

有立法會人員補充，於立會一樓露天花園擴建的10層辦公室，將與現時通往立法會的天橋連成一體，屆時目前位處一樓的露天花園或會升高到10樓。據悉立法會擴建將使用新建築方法，以預先組件方式進行，希望盡量壓縮完工時間。