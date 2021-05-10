【本報訊】廣播處長李百全空降港台後屢閹割港台節目，多名資深員工因此劈炮。惟港台顧問委員會主席林大輝認為港台管理層作出的一連串改進，均經過深思熟慮。他又讚揚李百全表現稱職，「佢做咗佢自己應該要做嘅工作」。

港台管理層近日作出多項惹起大眾爭議的決定，包括臨時抽起多個節目，刪去網上平台多個節目重溫等，而多名港台中、高層人員更陸續辭職。林大輝昨出席活動後被問到有關爭議會否影響港台管治時表示，他作為顧問委員會主席，不會參與港台每一個工作安排，但肯定管理層一定要根據港台約章處理工作。

指改動經深思熟慮

近日港台把網上平台如 facebook、YouTube 上傳超過一年的節目下架，外界批評影響市民接收資訊的權利。林大輝回應指，港台工作應該「有佢嘅規矩、措施、習慣性」，要保護節目質素和得到公眾信任，「管理層作出一連串改進、檢討或跟進工作，係根據過往工作參考，我諗佢哋係深思熟慮過先做每一件事件」。他又指廣播處長李百全的表現稱職，「佢做咗佢自己應該要做嘅工作」。

特首林鄭月娥亦曾力撐李百全非常盡責，「正在做我期望香港電台總編輯應做的事」。