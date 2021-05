【新聞焦點】

【本報訊】香港外國記者會早前向警務處長鄧炳強發公開信,關注有關規管「假新聞」,該會主席瑞凱德(Keith Richburg)接受網台訪問時表示,去信鄧炳強是因為留意到鄧在《蘋果日報》刊登學童在警察學院玩槍照片後,指控有關報道為「假新聞」,他指外國記者會的「新聞自由小組委員會」質疑鄧說法,認為可質疑《蘋果》將該相片與2019年太子站事件相片放在一起是「品味差(bad taste)」,但該相片出自路透社,「沒有任何虛假的地方(there is nothing fake about the photo)」。

本身為港大新聞及傳媒研究中心總監的瑞凱德接受民主黨前主席劉慧卿網台訪問時表示,警方只是負責執行法律,不是制訂法律,認為鄧現時並無任何角色去打擊假新聞,因香港不存在「假新聞」法,並稱希望能邀請鄧到外國記者會,公開解釋其有關「假新聞」言論。

指新聞自由被凌遲處死

瑞凱德又指,政府若然要就打擊假新聞立法,外界應該知道具體內容,並稱見過很多國家都曾利用打擊「假新聞」的法例,去拘捕記者和阻止政府不欲公開的消息流出,包括新加坡、柬埔寨、緬甸、泰國等。

他又稱,十分關注目前香港新聞自由狀況,形容近來本港發生的事,猶如對新聞自由「凌遲處死(Death by a Thousand Cuts)」,如蔡玉玲因查冊被檢控、利君雅因對林鄭提出尖銳問題被迫離職,以及由全無傳媒經驗的新港台台長李百全,上任後即抽起多個認為內容不夠「持平」節目。

瑞凱德又質疑警方早前派出大批警員到《蘋果》大樓拘捕黎智英的做法,認為警方如要拘捕黎,可用預約拘捕方式,毋須派出大量警力到《蘋果》大樓翻閱記者桌面上資料。

他又坦言,難以明白政府為何要收緊記者查冊,認為查冊對於揭發貪污、調查報道和銀行家核實資料十分重要,又批評港府官員近來的態度是對任何批評和記者問題都看成是「抹黑」和「侮辱」,不諱言香港現時的採訪環境變得越來越似大陸,但他仍嘗試保持樂觀,寄語學生要繼續全力以赴報道真相,認為香港記者不應自我審查,並要清楚國安法紅線所在,香港記者也要有思想上的調節,並指香港與中國大陸、柬埔寨、緬甸相比,仍有相對大的自由空間,香港記者未來仍有很多事可以做。