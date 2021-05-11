《蘋果》早前連環揭發香港童軍總會在疫情下舉行大型聚會，觸發總會高層請辭明志以示不滿，民政署事後更高調到場調查。《蘋果》獲悉，香港女童軍總會在上周日（9日）同樣在總部舉辦總監移交儀式，有多達80人出席，警務處處長鄧炳強亦以名譽副會長身份到場。經過童軍總會的風波，女童軍今次活動明顯收緊防疫安排，將部份出席者分流至其他房間觀看視像直播，連預先準備的茶點，都要以禮盒盛載予賓客「打包」帶走享用。

香港童軍總會總監李周美枝的任期近日屆滿，該會按傳統在上周日（5月9日）舉辦「特別大會暨香港總監移交儀式」，由李周美枝將「總監旗」及「法團印章」移交予新任總監李細燕。

是次儀式在女童軍總會的加士居道總部大廈舉行，共約80人出席。現屆會長、前特首梁振英妻子梁唐青儀，副會長信德集團主席何超瓊、政協委員蔡關穎琴，以及名譽副會長、警務處處長鄧炳強等均有獲邀出席。

女童軍總會回覆《蘋果》指，儀式在禮堂進行，有參照防疫規例要求，當中設有區隔範圍，所有座位保持1.5米社交距離；部份參加者亦安排到同層活動室就座，以視像直播禮堂進行的儀式。總會預先預備了茶點，當中包括獨立包裝的小糕點以及樽裝飲品，就以禮盒盛載，讓參加者離開時「外賣」享用。

「唔會好似童軍咁不智」

知情人士向《蘋果》指，女童軍總會經歷童軍的風波，已收緊防疫安排，儀式當日所有人均有戴上口罩，拍照時亦沒有人除下；儀式完成後，眾人亦有按司儀指示拿取茶點後便離開，沒有即場進食，「唔會好似童軍（總會）嗰邊咁不智」。

根據現有防疫規例，公眾地方的群眾聚集不可超過4人，私人物業若容許公眾人士可不時進入，亦符合公眾地方的定義；部份情況例如業務會議等可獲豁免，惟有限制不可多於20人在同一場地內聚集，場內也不可提供食品或飲品。女童軍總會回覆時未有確認舉辦儀式的場地是否屬於私人地方。

周日上任的女童軍總監李細燕是證券界人士，除同時出任證券學會會長及香港太平紳士協會副會長外，也是大埔區撲滅罪行委員會主席。2013年有份獲委任為金融發展局成員，被政界視為「梁粉」；2014年佔領運動時曾代表金融服務界到灣仔警察總部送果籃撐警，據悉李在今次儀式致詞時亦有特意感謝警方維持香港社會秩序。

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