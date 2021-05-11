六旬的士司機陳輝旺於9年前因車資及路線問題，與日籍乘客爭執，到場警員林偉榮將司機帶上警車期間，將司機箍頸至雙腳離地。司機頸椎移位，留醫一個月不治。死因庭於2018年裁定司機是非法被殺，惟警員及後入稟司法覆核，要求重審。死者家屬另入稟向警隊作出民事索償，案件今再訊。據了解，律政司仍然爭拗責任問題，未肯承擔賠償責任，亦對索償額有爭議。

傷亡索償案的原告為死者陳輝旺（65歲）之遺孀李少娟及其他受養人，被告為警務處處長。案件今開庭，處理原告一方有意就一個停車泊位的估值問題呈交專家估價報告，以證明車位的價值，以及所引伸死者若在生時原應獲得的累積財產價值。

據知，原告一方認為車位在死者死後十年間的累積財富約為300萬元，而律政司一方目前仍未承認有賠償責任，並會爭議該300萬元金額過高。

法官吳美玲指出，法庭有責任管控專家證供，又指車位價值不屬專家「意見」，而是有事實及統計數據支持，建議原告及被告雙方透過物業查冊得出有關車位的成交數據，之後才考慮是否需要引入估價師專家證供。案件押後讓雙方開庭辯論，日子待定，但不會早於今年8月。

資料顯示，死因庭陪審團於2018年死者生忌當日，以3比2裁定死者非法被殺。警方事後稱會展開刑事調查，由西九龍總區重案組跟進，惟根據目前公開資料，未有顯示箍頸警員林偉榮曾被捕。

【案件編號：HCPI1206/15】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）