肺癌是本港頭號癌症殺手，呼吸科醫生表示，早期肺癌幾乎無症狀，故不少病人因咳血、氣促求診已屬中至晚期肺癌，令死亡率較高。近年也多了20多歲至30多歲及無吸煙習慣的人確診，呼籲市民如持續咳嗽唔斷尾及做運動或行樓梯氣喘，甚至咳出血、胸口痛等症狀都要盡快求醫。

醫管局香港癌症資料統計中心數據顯示，2018年便有5,252宗肺癌新症，同年有3,853人死於此癌症。每10萬人口計算的粗發病率分別為男性95.2及女性49.7。若比較不同年齡群，始終以65歲或以上的患者較多，2018年此歲數群組每10萬人有271.2人確診肺癌。同年20歲至44歲群組中，每10萬人也有4.9人確診。45歲至64歲則為每10萬人有71.2人確診。

呼吸系統科專科醫生黃永政表示，曾有研究顯示早期至中期的肺癌，85%個案沒有症狀，故容易被忽略。當病情達中期或晚期的時候，一般會有幾個明顯症狀，包括沒有原因的持續咳嗽、咳血、氣促、胸口痛、食慾不振、體重下降等。部份情況較易被忽視或與其他疾病混淆，例如病人會誤解持續咳嗽屬於「氣管嘅乾燥咳、敏感咳」，或患上傷風感冒之後，咳嗽未斷尾，也有病人誤當咳血為「咳損咗喉嚨」引起，直至咳血較明顯才感到有異常。建議持續咳嗽多於2至3星期，加上原因不明都要諮詢醫生意見找出背後原因。籲市民不要自我判斷病情，一般人很難分辨咳嗽是否敏感咳或感冒未清所引起。

醫學界估計，遺傳因素、吸煙習慣、空氣及環境污染問題，都可能是肺癌的成因。有本地研究更指出，本港過往幾年有10%至15%的肺癌患者沒有吸煙習慣，尤其是女性病人居多，箇中原因未明。臨床上都多了相對較年輕的病人確診肺癌（一般診斷年齡通常為50歲以上人士為主），當中包括沒有吸煙習慣人士，大部份都沒有想像過正值壯年期會不幸患上此致命癌症。

例如有幾宗個案涉及30多歲女士，確診時已達中後期，因較後生一般都會忽略肺癌的症狀。曾有27歲男士因氣促求醫，病人本身沒有肺癌家族史，因為平日時常約朋友打波，有次打波期間感到氣促，持續了約2星期，認為情況十分異常遂求醫，最後確診第三期肺癌，病人感到驚訝。

究竟如何得知自己是否有氣促？黃指，最常做法是比較進行運動、日常活動時的情況，例如一直做開的事情，舉例打波、跑步、行斜路、上樓梯等，其間會否忽然出現氣促，或因唞氣辛苦了，而需在中途多停頓、多休息，或對比之前做這些活動時，現時感覺易攰了，甚至運動表現下降、「無之前咁樣可以一次過行到3層樓梯」，都反映可能有氣促的問題。

另一個有機會被混淆的症狀是胸口痛，肺部只有肺膜帶有感覺神經，當癌細胞蔓延至肺膜，便會令病人在呼吸時感到痛楚，即覺得胸口痛，此時通常已踏入晚期病情，並伴隨氣喘等其他症狀。但都曾有肺癌病人誤當胸口痛，誤以為是曾經撞傷、肋骨發炎甚至是本身的心臟問題，拖延一段時間才睇醫生，影響診治。肺癌相關的胸口痛，一般不會分特定位置，要視乎癌細胞入侵情況，若擴散至肋骨便會引致肋骨痛。

本港現時沒有一個統一的肺癌篩查，如美國癌症協會則建議煙民每年進行低劑量電腦掃描檢查；或50至74歲健康人士，每年定期做此檢查。惟涉及檢查的建議基於白種人的研究，加上涉及資源問題，亞洲人現時未有統一的肺癌篩查建議。臨床上醫生會建議有懷疑的個案接受檢查，例如肺部X光、低劑量電腦掃描或正電子檢查等，以幫助確診，以及進一步為癌細胞分類及病情期數。

肺癌死亡率高，與非吸煙有關的個案有上升情況，豈非防不勝防？黃醫生強調，始終與吸煙有關的個案估多，故仍鼓勵市民要遠離煙草，避免吸煙及盡快戒煙，已知連續20年、每日平均吸1包煙（每包20支煙）的人，患肺癌風險比不吸煙人士高出20倍，故避免吸煙仍是最重要的防癌方法，並要避免接觸二手煙。當然充足休息、培養運動習慣及均衡飲食，都是保持身體健康的關鍵。

肺癌可引起的症狀或表現

●持續咳嗽多於2至3星期，原因不明

●氣促如運動表現下降、行樓梯比之前感到易攰氣喘，或需要多休息

●咳血

●胸口隱隱痛、肋骨痛

●食慾不振

●體重下降

資料來源：呼吸系統科專科醫生黃永政

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