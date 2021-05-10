時時有家長問我：去英國讀寄宿學校，會不會遇到欺凌，特別是帶有種族主義意味的欺凌？

這是個老問題，我的答案是：很可能會有，而且欺凌加種族主義，不一定以暴力來表現。

寄宿學校教育的宗旨之一，就是要令一個來自亞洲的學生面對自己，學會同人相處，接受有機會被欺凌的事實，不論有沒有種族主義，如何理性而勇敢地面對。

這是「全人教育」的一個環節。因為遭到欺凌，不但是少年時難以避免的現實，當你長大後，在社會不同的處境，不論有錢還是沒有錢，都會遇到欺凌。所謂「貧不與富鬥，富不與官爭」。中國人社會隱約就有一條欺凌的生物鏈。窮人會被有錢人欺凌，有錢人卻一樣會被做官的欺凌，換言之，在一個魚肉森林江湖世界，沒有權的人，遭到有權的人欺凌的風險，隨時都有。

所謂「陳思銘被禁止踏入足球會」，引起一些朋友關注。兩個月前，我與友人去此貴族會所，同行一名菲律賓籍女性友人，遭到保安不禮貌呼喝：任何「賓妹」不可以為會員或賓客Perform Duty。

這句話與命令，欺凌成份在於：保安假設任何菲律賓人都是「賓妹」，進入會所是為賓客perform一種廣被香港人stereotype了的服務。這種服務，對，你一啲都冇諗多到，只限於家傭平時所做的洗燙照料，不涉其他。

保安的這句呼喝，如果在英國，隨時會構成觸犯種族主義條例的刑事行為。這家會所的主管是一名英國人，我以為他來自的祖家文化，到了21世紀，在奴隸制被全面廢除之後200年，會擁有公正裁決的常識。

但受到懲罰的，竟然是我和那位菲律賓籍的友人。而且該會下令：我永久不能以任何身份進入會所。

我按照寄宿學校教育中關於體育運動的等級理念，向來對足球興趣不大，因為我們boarding school仔一向打波只打欖球。不過一旦遇到這類衝突，一定按理性程序的方式，嘗試和平地取回公道。包括將事件轉介平機會。輾轉之間，有消息指，根據「私人遊樂場地契約」相關條款，私人體育會也享免地價，但利益不能傾斜一邊。

這件事怎樣發展，現在超出了我的控制範圍 。但若一間會所公開點名，說永久不准我進入，而原因又是一名菲律賓女性友人的不獲保安進入，我認為對於名譽和教育顧問專業身份，是一種必須回應的挑戰。

這件事說明，不但種族主義無所不在，所謂Stop Asian Hate不止應在美國進行，而Asians，除了華人還包括菲律賓。我如果得以忍氣吞聲，會對不起英國的寄宿學校教育。欺凌現象若發生在自己的身上，也不必氣憤，因為這種狀況，十幾歲在寄宿學校時，我早已見過。

香港許多殖民地會所，之所以今日存在，其實是基於殖民地某種的種族主義特權。會不會有些英國人在香港住得太久，意識中明知道香港已經不屬於英國，但他權力所在指手劃腳的那一片領土仍是，這樣就不得而知了。

作者陳思銘，九歲負笈英國，十四年後畢業歸來；如今身在港，心也在港，但思想始終停留在彼邦。

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