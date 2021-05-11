大批示威者前年9月5日晚上到旺角警署外抗議，其間一名患有過度活躍症及腦癎症的17歲中度智障巴基斯坦裔男生被指將燃燒中的膠袋置於警署大閘上，又擊打及搖晃附近一組交通燈。他早前在區域法院承認企圖縱火及企圖刑事損壞兩罪，法官李俊文今判刑時接納辯方求情，指被告智力相等於9至10歲小孩，分辨是非能力弱；而他本性單純善良，從犯案後到附近夾公仔一事，其天真單純可見一斑，最終判他入住更生中心，並叮囑他不要再犯案，「希望你好好珍惜，之後好好生活」。被告表示明白，並向李官鞠躬致意。

辯方求情時透露，現年19歲的被告Hamaad Mahmood早前另涉一宗於前年12月發生的「私了」案件，早前承認襲擊傷人罪，獲判感化12個月。感化令進度報告顯示，被告起初還柙時表現不理想，容易違規及與人爭執，但最近已有明顯改善，反映他有改變的決心。

辯方指犯案情節似惡作劇

辯方同意感化官建議，認為入住更生中心較適合被告，並強調雖然控罪嚴重，但情節偏向惡作劇。被告搖晃交通燈的行為，出於發脾氣及吵鬧成份居多。被告亦在求情信中表明悔意，冀法庭盡量輕判，給予他改過機會。

辯方又指出，就企圖縱火罪而言，被點燃的膠袋並非易燃物品，且火種細微，迅速已被警員撲滅。而且被告只是意圖損毁死物，從沒意圖傷人，案中亦沒人受傷。至於企圖刑事毁壞罪，被告搖晃交通燈的行為僅維持了3分鐘，過程中沒人受傷，其行為失控或誤傷他人的機會也極低。

辯方強調，被告猶如一個小朋友，本性善良，但脾氣暴躁，心智不成熟，需要成年人監督。惟他出生於基層家庭，母親是家庭主婦，患有糖尿病及高血壓，父親則忙於工作養家，以致疏於管教。被告在缺乏成年人開導的情況下，一時衝動犯案，被捕後承受巨大心理壓力，現已感到非常後悔。他現時已有社工跟進輔導，承諾日後不再參與示威活動，重犯機會很低。

男生智障過度活躍及癲癇須定期覆診

李官判刑時透露，被告在香港出生，8歲時被發現有智力障礙，10歲時懷疑患有過度活躍症，及後被轉往特殊學校讀書。2012年，他又被診斷患有癲癇症，需定期覆診。他於2018年輟學，犯案時無業。

醫生報告顯示，被告的智商僅有47，屬中度智障，影響其推理、解難以至判斷能力，加上他患有過度活躍症，更令他被社會排擠，造成心理問題。被告父母及老師撰寫的求情信均形容他本性善良單純，但因智力問題，較易受人影響。

李官表明，縱火案一般判監數以年計，但他同意辯方的所有求情理由，認為本案情節及被告背景均有特殊之處，不應當作一般縱火案處理。

李官解釋指，企圖縱火罪沒有罔顧他人生命的元素，而涉案膠袋亦非易燃品。被告在警員眾目睽睽下點燃膠袋，然後將它放在警署大閘外，任由它掉到地上，行為沒有造成破壞，因此案情屬同類案件中最輕微，「莫講對公眾安全無礙，對財物造成的損失亦微不足道」。

官：法理上並非減刑理由 情理上卻是有力求情理由

此外，李官認為被告的家庭情況值得同情，加上其判斷力確實受智商及情緒問題影響。李官特別指出，被告犯案後立即到現場附近玩「夾公仔」遊戲，過程被閉路電視拍下，令警員可在短時間內將他拘捕，而他被捕時正手持一個公仔，「其天真單純可見一斑」。

李官指本案控罪嚴重，雖然被告的個人情況在法理上並非減刑理由，但在情理上是有力的求情理由，可減輕罪責，最終判他入住更生中心。

判刑後，李官特意要求被告站立，向他指出：「放火係好嚴重，平時（判監）都要坐幾年。我已經喺我能力之上、法律容許之下盡量輕判。」李官叮囑被告要守規矩及聽話，不要再犯事。被告表示明白，並向李官鞠躬致意。

案情指，示威者當晚在旺角警署外聚集及叫口號，其間被告將一個已點燃膠袋放在警署外的金屬大閘上，惟警員迅速撲滅火種，大閘沒有損毀。及後被告將內有黑色T恤和豬嘴的另一膠袋放在現場附近的夾公仔機上，化驗後發現豬嘴上的DNA或來自被告。至晚上近12 時，女警長3567目擊被告在彌敦道近太子道西交界用行山杖擊打並徒手搖動一盞交通燈，事後被告逃跑。至凌晨2時許，被告在旺角街頭遭警員截查及拘捕，並被搜出一個公仔及三個打火機。

【案件編號：DCCC500/20】

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