【本報訊】將於本月中卸任離港的加拿大駐香港及澳門總領事南傑瑞（Jeff Nankivell）上周接受多間傳媒訪問，認為港版國安法損害「一國兩制」框架，透露不少在港國際企業，正因應國安法實施檢視營運，包括研究轉移部份客戶資料，並檢視一旦需要離港應急計劃，但稱暫未聽聞有企業撤離香港。南傑瑞又指，非常關注港府修訂本港選舉制度，認為做法削弱了港人在制度內的聲音，亦影響市民參與政治的權利；對於立法會的直選議席比例減少，他更形容是「不幸」（unfortunate）。

指改選制削直選議席「不幸」

南傑瑞於《明報》訪問中，多次談及對國安法的關注，指近期已提醒企業，隨着國安法落實，「一國兩制」及香港法律對外資的保障已削弱，又稱沒有聽聞加拿大企業撤離香港，但稱包括加拿大在內的國際商界，正研究轉移與香港無直接關係資料，包括客戶資料，並正檢視一旦撤離的應急方案。

南傑瑞又透露，領事館曾派員旁聽本港政治案件，讚揚本港司法水平很高，他所接觸的法律界人士亦對香港法官充滿信心。他希望香港司法維持高水準，認為這對香港作為國際樞紐及商業中心極為關鍵，又重申關注國安法落實，認為「一國兩制」框架已遭破壞，憂慮國安案件可交內地審理、國安公署人員在港活動不受香港司法制約等，形容香港的法律制度與生活方式起了重要變化。

去年國安法生效後，南傑瑞坦言在港的外交工作出現變化，部份政黨與非政府組織拒絕再與外國領事對話，比例不高但顯著（not high but noticeable），他形容非常可惜。他接受《南華早報》訪問時更形容，自去年夏季開始，領事館工作受到香港部份政客和中央控制的傳媒發動的「恐嚇運動」影響。

加拿大早前為香港年輕人提供特別移民計劃，其中工作簽證計劃（open work permit）2月起接受申請後，同月即接獲逾500份申請。南傑瑞稱，該計劃的申請人數正上升，形容計劃頗受歡迎，而加拿大正準備推出另外兩條移民路線，分別供正在加國工作或讀書的港人直接成為永久居民，稍後會公佈詳情。