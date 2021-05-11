繼修改香港的選舉制度後，特首林鄭月娥曾表明，本港要「完善」公務員、教育制度及傳媒。林鄭昨晚接受央視訪問時進一步披露有關公務員需到內地掛職的安排，指特區政府很快會與廣東和深圳簽署相關事宜，讓兩地公務員互換「掛職」。

公務員事務局局長聶德權早前表明，日後公務員在三年試用期中，要到內地單位「掛職」一段時間，才可獲長期聘用。林鄭昨日在央視《新聞1+1》節目中指，特區政府很快會與廣東和深圳簽署相關事宜，讓兩地公務員互換「掛職」。她稱，特區政府一直也有這個計畫，現時將重點放在大灣區。她又指，有聲音稱大灣區會將香港掏空的說法是站不住腳，因為香港每年培養很多人才，所以需要尋找更大的市場供他們發揮，政府要做好大灣區的宣傳推廣教育，提供機會讓年輕人進入大灣區內地城市。

立法會將快通過修改選舉的條例草案，林鄭指，現時對香港最重要的任務是當本月26日在此條例草案，然後按時辦好未來三場選舉、即選委會、立法會和特首選舉。談及她未來最想做成的事，林鄭希望在餘下任期內可見證香港故宮博物館建成。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）