政府擬就打擊「起底」等行為修例作規管。政制及內地事務局向立法會遞交文件，建議就「起底」行為立法，涵蓋範圍更包括被「起底」的當事人及其家人，建議如任何人在未經當事人同意而披露該人士任何個人資料，並有意圖威脅、恐嚇或騷擾該當事人或其家人；或意圖對該當事人或其家人造成心理傷害等，即屬犯罪，最高可處罰款100萬元及監禁5年。

當局更擬設「預防」機制，建議賦予私隱專員權力，在認為社會上已出現，或很大機會出現大規模或重複違反《私隱條例》情況，可向法庭申請禁制令，預防「起底」事件發生。

涉「起底」案警拘17人 2人被定罪

當局稱，近年社會上侵犯個人資料私隱的「起底」行為，猶如將個人資料「武器化」，令當事人蒙受重大傷害。自2019年6月至今年4月，私隱專員公署接獲及主動發現超過5,700宗關於「起底」的投訴個案，同期已將逾1,460宗涉嫌違反《私隱條例》的個案轉介警方，作刑事調查及考慮檢控。

涉及「起底」個案中，警方共拘捕17人，共有2名人士被定罪。當局認為雖然政府按《私隱條例》執法，惟其立法原意並非為針對近年的「起底」行為。

經簡易程序定罪即罰款10萬囚2年

因此，當局建議在《私隱條例》第64條下引入針對「起底」行為的罪行，如任何人在未經當事人同意而披露該人士任何個人資料，並有意圖威脅、恐嚇或騷擾該當事人或其家人，或罔顧該當事人或其家人是否會蒙受威脅、恐嚇或騷擾；或意圖對該當事人或其家人造成心理傷害，或罔顧該當事人或其家人是否會蒙受心理傷害；而該項披露導致該當事人或其家人蒙受心理傷害，即屬犯罪。

當局建議如任何人違反「起底」罪行，最高可處罰款100萬元及監禁5年，或一經循簡易程序定罪，可處罰款10萬元及監禁2年，而現時第64條下罪行的罰則將會和「起底」新條文看齊。

賦私隱專員刑事調查及檢控權

當局亦建議加入新條文，賦予個人資料私隱專員對《私隱條例》第64條中，包括擬新增的「起底」罪行，作出刑事調查和檢控權力。當專員有合理理由相信涉違反《私隱條例》第64條的情況，可要求任何人士提供相關資訊、文件或物品，和回答專員相關問題。

如該人士在未有合理辯解下，拒絕配合調查或存心欺騙，或蓄意提供虛假或具誤導性資訊及物品等，即構成罪行。

現行《私隱條例》第42條訂明，私隱專員可向法庭申請批准進入處所的權力，當局認為應適用於「起底」罪行；建議有關權力加入在進入處所後檢取文件或物品的權力；申請手令時，專員須有合理理由相信出現涉及違反《私隱條例》第64條情況，而處所內懷疑存有有助調查的物品。

賦權專員向警方或律政司轉介嚴重個案

當局亦建議修例，賦予專員就涉違《私隱條例》第64條等個案作出檢控，亦可將較嚴重的個案等轉介警方或律政司作出跟進。

另外，當局亦建議加入條文賦予專員要求糾正涉及「起底」內容的權力，即當專員有相信已出現涉違反《私隱條例》第64條的情況時，可以向任何人士送達糾正通知，指示他們指定時間內糾正，如收到通知的人士未能在指定時間內執行指示，而無合理辯解，否則即屬犯罪；糾正通知會設立上訴機制，接獲通知人士可在通知發出的14日內向行政上訴委員會提出上訴反對該通知。

可向法庭預先申禁令防起底

當局亦擬就「預防」起底行為作規管，如因應社會曾出現針對某些特定人士或群體作出的「起底」行為，建議賦予專員權力，在認為社會上已出現或很大機會可能出現大規模或重複違反《私隱條例》第64條的情況，向法庭申請禁制令，以阻止將來涉及該特定人士或群體的「起底」事件再發生。

當局目標是爭取在今個立法年度內完成就有關「起底」修例的草擬工作，並提交草案予立法會審議。

王浩賢：不應一刀切作出禁止 因社會須平衡資訊自由

根據現行《個人資料（私隱）條例》第64（2）條，任何人在未經資料使用者同意，披露從該資料使用者取得的個人資料，而該項披露導致資料當事人蒙受心理傷害，即屬刑事罪行，一經定罪，最高刑罰同樣是罰款100萬元及監禁5年；不過，新修訂下則涵蓋資料當事人的家人，亦加大私隱公署的權力。

民權觀察創辦人王浩賢指新修訂下當局建議若有人罔顧該當事人或其家人是否會蒙受威脅、恐嚇或騷擾，而披露當事人個人資料亦屬犯罪。王認為「騷擾」等字眼定義範圍較闊，「係咪感到反感已構成騷擾？」他擔心若情況較輕微的事件已構成刑事罪行。他又認為新修訂下，新聞界或會感到憂慮，因為若涉及一些公眾利益、在有合理辯解下的資料披露，他認為不應一刀切作出禁止，因社會須平衡資訊自由，亦須考慮涉事資料的披露是否合符公眾利益，當局修例時應作出明確列明，如涉及公眾利益的披露可獲豁免等，去保障資料自由。他又認為，新修訂在私隱專員在調查時可向涉事人作出詢問，而對方須提供資料，否則亦屬違法，此舉亦有削弱了涉事人的緘默權，任何人在接受刑事調查時均應享有此權利。

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