【本報訊】警方前年11月重兵圍堵理工大學，大批市民在附近區域聚集，圖營救被困校園的抗爭者，其間一名產品設計師在警方驅散時跌倒被捕，事後驗出他穿戴的手袖有汽油痕迹。涉案設計師被控暴動及管有適合作非法用途工具兩罪，昨在區域法院受審，是首宗涉及理大圍城的暴動審訊案件。控方指稱從被告逃跑、其被捕位置及持有含易燃溶劑殘留成份的手袖等物件，可推論他曾犯案。

控罪指被告雷爍鏗（29歲）前年11月18日在九龍紅磡蕪湖街與其他不知名人士一起參與暴動，及管有26粒波子和100條膠索帶。控方案情指，當晚有示威者擺放傘陣及以雜物堵路，警方遂於附近設立防線，部份示威者向警方防線投擲汽油彈、磚頭及鐵枝，另有示威者在行人路上掘磚。警方多次警告群眾散去，但不獲理會，遂向群眾施放催淚彈和橡膠子彈，並繼續警告，惟仍有示威者向警方投擲汽油彈及磚頭。

高級督察：無警員受傷

其後警方驅散示威者，其間有警員看見被告轉身奔跑及跌倒，隨即上前制服及拘捕被告。當時被告身穿黑衫，背囊內有防毒面具、衣物、生理鹽水、膠索、手袖等物。控方認為警方驅散聚集人群時，被告身處其中並隨人群逃跑，加上他的裝束及持有物件，例如驗出有易燃有機溶劑殘留成份的手袖，可推論被告參與了涉案暴動。

麥姓高級督察供稱，當日得悉網民呼籲營救被圍困理大的示威者，特意吩咐同袍不要讓示威者循漆咸道進入校園。當時有示威者於附近堵路、掘磚及設置障礙物。警方其後警告示威者立即散去，但示威者設傘陣推進，又向警員投擲汽油彈，警方遂施放催淚彈驅散群眾。他承認沒有汽油彈命中警員，事件中亦沒有警員受傷。麥事後得悉同袍曾拘捕一名逃跑人士。

羅姓警員供稱，當日在現場戒備時看見數百名「暴徒」投擲汽油彈及攻擊警方防線。警方其後驅散示威者，他們見狀四散。羅續指，由於被告在大批逃跑的人群中跌倒，他才特別關注對方，並且上前制服及拘捕被告，又鎖上膠手銬及為被告搜身。聆訊今續。

案件編號：DCCC434/20