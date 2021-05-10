【本報訊】Chickeeduck荃灣分店上周遭警方國安處搜查，又被消防調查走火通道後，昨日連續第五日獲市民爆買支持。大批市民毋懼烈日當空排隊「大懲罰」，有市民不諱言預期未來政治環境黑暗，勉勵大家要堅持，盡量支持同路人。

昨早11時店舖未開門，門外已有10多名市民排隊，之後人龍增至30多人。負責管理人流的店員稱因限聚令，店內盡量維持20人左右，當部份市民離開店舖，隨即多放數名顧客進內。顧客陳小姐藉空檔到場支持，直指：「如果能夠付出時間去食嘢，咁我寧願付出時間嚟幫吓老細。」對於黃店不斷受壓，她坦言：「其實預咗，所以大家一日仲喺度，同路人都要嚟支持吓。」

「買嘢唔會俾人拉啩？」

排隊近半小時的陳先生亦因搜舖事件特意到場支持，他笑指：「咁我買嘢唔會俾人拉啩？覺得大家仲喺香港生活要幫番自己人。」陳先生不諱言預期未來政治環境黑暗，但他勉勵大家要堅持，盡量支持同路人。另一顧客譚小姐購買多枚燙章支持，「其實除咗靚，都係（老闆）有心先會買」，又指「買件衫啫，唔使咁誇張囉，又冇特別，又唔係煽動人做啲咩」，她希望老闆繼續堅持，揚言自己亦會守住自己的價值。

Chickeeduck職員Amy感謝港人連日來支持和鼓勵，笑言：「我哋（職員）唔辛苦，排隊嘅仲辛苦，有人都等到成兩個鐘先入到嚟，所以真係好多謝大家。」