【本報訊】五歲女童遭虐待致死，揭示本港保護兒童制度殘缺不堪，惟改革仍長路漫漫。勞工及福利局局長羅致光指仍待法改會提交最終報告，估計今個立法年度提交保護兒童立法建議的可能性低，又指強制通報機制具爭議，擔心「好心做壞事」。

田北辰質疑勞福局錯失三年

現時香港未有立法禁止家長向子女施行體罰，通報懷疑個案機制亦僅屬自願性質。立法會福利事務委員會昨舉行會議，實政圓桌田北辰透露，勞福局三年前曾向其表示要先待法改會研究，方再決定會否設立強制舉報機制，惟現時法改會的研究卻以「沒有保護罪」為重點，即兒童若因虐待、忽略致死或受嚴重傷害，其父母及照顧者均要負上刑責，強制舉報機制不屬法改會研究範圍，質問局方是否已錯失三年。

熱血公民鄭松泰則擔心訂立強制舉報機制後，前線工作者「見到有瘀傷，怕自己要負責任，就去報警」，浪費資源，要求當局立法前先諮詢前線工作者意見。

羅致光回應指當局仍會研究及探討舉報責任問題，但同意並非法改會今次研究焦點，又指本立法年度內不太可能提交保護兒童立法建議，而相關條例具爭議性，擔心「好心做壞事」，引用外國經驗指立法後舉報數字會以倍計增加，前線工作者動輒備案，反令嚴重案件不夠時間和人手處理，當局在收到法改會最終報告後，會再諮詢相關的持份者。

對於幼稚園由「兩校一社工」增加至「一校一社工」的建議，羅致光表示幼稚園之間的學童人數有很大差異，統一安排或致資源運用不符比例，但會考慮相關建議，又指會檢視「學前單位社工服務先導計劃」。