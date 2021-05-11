土地供應長期不足，公營房屋亦未能滿足需求。根據房委會最新數字，截至今年3月底，一般申請者的平均輪候時間為5.8年，較上一季增加0.1年，再創近年新高。整體申請宗數亦多達25.38萬宗，亦較上一季的25.34萬宗有所增加。

長者一人申請者 平均輪候時間增至3.6年

房委會指，截至今年3月底，一般申請者的平均輪候時間為5.8年，而去年12月底的平均輪候時間為5.7年。

至於最新的長者一人申請者的平均輪候時間為3.6年，亦較去年12月底的3.4年有所增加。

另外，截至今年3月底，一般公屋申請有15.33萬宗申請，配額及計分制下的非長者一人申請則有10.05萬宗，合共有25.38萬宗。而去年12月底，兩者申請分別有15.39萬宗及9.95萬宗。

重提暉明邨未能如期入伙影響編配

當局稱，其編配工作在去年受到疫情的影響，包括駿洋邨及暉明邨未能如期入伙。由於整體的編配工作現已恢復正常，包括駿洋邨及暉明邨入伙手續陸續完成，在2021年第一季中獲得編配的一般申請者多達4,000 宗，而獲得編配的長者一人申請者也由上一季的600宗上升至700宗。

由於不少獲得編配的申請者輪候已久，他們的輪候時間因而反映在最新的平均輪候時間中。

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