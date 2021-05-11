今年是六四32周年，但康文署早前已藉防疫為名，拒絕支持會於維園舉辦燭光集會，特首林鄭月娥今日出席行會前記者會時，被問到港人在「港版國安法」下，是否仍有和平悼念六四的自由，以及港府是否有計劃要取締支聯會、民陣及《蘋果日報》時，林鄭只重申會「依法辦事」，最終要視乎證據、抗辯、檢控決定和法庭裁決：「所謂依法辦事，第一就係要睇邊條法律，而特首就唔係一個去詮釋法律嘅人，呢個係法庭嘅工作；第二就係要睇證據，究竟收集咗乜嘢證據，咁都有抗辯嘅，當事人可以抗辯。所以呢個我今日無法辦喺呢度講個具體（情況），更加唔會話我哋已經有啲建議要去執行啊，去做啲咁嘅嘢。每件事都係佢發生咗、違反咗法律，咁執法機構要採取行動啦，檢控嘅部門要作出決定啦，然後交上去法庭」。

稱「和平集會」說法已被濫用

她又批評「和平集會」的說法現時已被濫用，又斥外國傳媒在本港法庭判處有人干犯「非法集會」罪行後指當事人無罪，「佢哋（外國傳媒）竟然可以出聲明，話和平集會表達政治訴求係無罪。咁即係完全漠視香港係一個法治社會，亦對佢哋自己自身重視法治嘅原則，係有所違背」。她強調香港是一個「非常重視法治」的地方，「我哋有非常好嘅法治根基，亦都會按住法律去辦事」。

被問到今年至今已有逾20名區議員辭職或喪失議席，政府會否考慮透過委任填補有關空缺，又或者順勢審視區議會角色時，同場的民政事務局局長徐英偉回應時稱，會待涉及區議員宣誓的條例在立法會通過後，盡快作出相應安排，並指在現存制度下，他並無權力委任區議員。

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