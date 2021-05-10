近年屢見「神童」跳級升讀大學，特別數理精英，早在小學階段已修畢英國中學課程考國際試，成績斐然，令望子成龍的家長趨之若鶩，遍尋坊間操數速成班。剛剛10歲的陳偉騫於英國國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）數學科獲A級成績。任職律師的陳父強調，無意讓他「跳班」甚至提早升讀大學：「他並非天才。當然很多家長想，在我的立場，應該循序漸進。」他強調兒子純粹靠後天努力、悟性高才「越級」自修中學課程。

記者 羅惠儀

想寫Apps幫小朋友學數

就讀英基白普理小學Year 6的偉騫，有時候亦會對校內課程覺悶，卻自知缺點，涉及較多文字的解難題便不敢做，需要父親從旁鼓勵；現時學校按能力分組學習，數學能力高便編入由校長授課組別，他是其中一員。

他指其他同學能力高卻未有提早考公開試。「是我不想waste talent。無考試好似嘥晒個progress（進度），有（考試）進步更多。」訪問時一面稚氣的偉騫，知悉訪問屬中文報道，就算廣東話不及英語好，仍盡力用廣東話表達。「將來我想寫一些教數學的Apps幫小朋友學數。」

偉騫每天平均花3小時做數學題直至晚上10、11時就寢，仍覺趣味盎然，最愛挑戰難度高的數學題：「如果條數（計）啱，我唔會好開心，因為條數簡單。」

陳母指偉騫自幼對數字敏感，幼兒班（K1）曾上過珠心算，見他興趣不大並沒有勉強；及至5歲升讀國際學校開始做公文數，既能專注做上一小時算術題，進度亦越來越快；其父見到當時7歲的偉騫理解數學能力不俗，且主動要求不再重複做公文數，遂給他試做IGCSE基礎數學題目；完成基礎試後，9歲時為了鞏固他對考試題型的認知，陳太在考試前數月尋找補習社，但不少都因偉騫年紀太輕拒收。

補習社：首次收高小生 難以操練達標

現時偉騫的補習老師陳Sir評核過其能力，才首次取錄小學生：「我們未有經驗收細過10歲的學生考公開試……都擔心中學生的教法是否適合他，他又是否可應考一個14至16歲的公開試？每3至6個月都會再評估他。」

他指，近年不乏名校初中生報讀IGCSE銜接海外升學，特別理科生；亦包括小學家長想提早藉考試評估子女能力。「我們也拒絕了陳太提議讓偉騫嘗試考理科，始終需要去到某個基礎，他才對科目有透徹理解。」

該試等同本地文憑試中四及國際學校Year 11程度，直接銜接兩年國際預科文憑（IBDP）及英國普通教育文憑高級程度考試（GCE A-Level）等課程。「要同時着重理解和興趣，是否有成功感。單是操練，很難有偉騫現在的水平。」

偉騫學數進程乃按部就班，只是學得快、記憶力佳才可短時間完成中學課程，因此補習旨在讓他熟習考試題型。「就IGCSE，單是操練幫不到太多，反而理解箇中運算、理念，怎樣應用更重要。」

陳父：公開試為本 學習有目標

不允亮相受訪的陳父表示，以公開試作目標，相對較有系統學數。「他有興趣，對數字又敏感；越做越高Level，想給他一種認同——公開試確是一種認同，亦讓我知道他的能力去到哪裏。」

縱然兒子已達中學程度，亦須先完成校內功課才可自修中學數學題目，以示尊重學校。他強調，過早升讀大學未必是好事，尚要考慮兒童的社交發展仍未成熟。「當然很多家長想，在我的立場，應該循序漸進——考完IGCSE，下一級別是A-Level。考完後是否仍對數學有興趣？那便看他自己，是否再做更深的數學。現在他不是那種（可以）跳去大學，仍未準備好。」

他認為偉騫於初中已完成中學數學課程，有較佳的分析根底應付理科科目，同時騰空更多時間學習語文：「我想他能更輕鬆（中學）應付其他課目，吸收能力更好。」

兩考試局主辦IGCSE

現時主要有兩個考試局主辦IGCSE，分別為培生愛德思（Pearson Edexcel）及英國劍橋大學國際考評部（Cambridge Assessment International Education）：前者考試日期為1、5至6月；後者為5至6月，以及10至11月。

英國劍橋大學國際考評部回覆本報查詢指，IGCSE成績並沒有時效，亦不設任何年齡、條件，任何人均可應考，且不設選修科目數目限制，容許只應考個別科目。

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