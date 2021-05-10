【本報訊】立法會明日通過宣誓條例，而因民主派初選案還柙的民主黨尹兆堅及獨立民主派徐子見，昨分別宣佈辭任葵青區及東區區議員。尹兆堅在親撰信件指，今次決定不代表他退隊，強調「我會盡快歸隊，與大家一起守護香港」；徐子見指在收押所已有一段日子，無法履行議會職務，別無選擇下只有辭職，多謝街坊歷年支持。

隨着宣誓條例修訂即將通過，目前至少逾20名民主派區議員因不同理由辭職，包括因初選案被還柙、因判刑而失去議席、又或表明不會宣誓，部份人則以個人或健康理由辭職。尹兆堅昨日在親撰信件中，指自己身負國安法和其餘九條刑事罪，被濫捕濫告身陷囹圄下，未能再履行議員職務，故決定辭任葵青區石蔭選區區議員；而其辭任也標誌着他18年的議員公職生涯告一段落，「石蔭區是我從政的起點，亦是終點，也算是上天安排的緣份，有始有終，圓滿，無憾！」

尹籲港人勿放棄

尹稱自己出身基層，能在社會服務和以議員公職為香港市民效力感榮幸；當中亦經歷過大時代轉折和群眾運動的波瀾壯闊，「縱使經歷澎湃跌宕，陰晴不定，走過高山低谷，我都有幸與香港人並肩同行，發揮公職角色跟大家一起遮風擋雨，一同在香港民主運動和基層運動史上畫上一筆，此生無憾。」

尹指，香港現況是「史無前例」般惡劣，大量民主派被囚獄中，自由和公民權利被人以法之名侵犯，新聞自由亦岌岌可危。他雖身在籠牢，但對港人鍥而不捨表達真民意感鼓舞，亦堅定他的心智。他又引用愛爾蘭政治思想家愛德文伯克的「惡魔如果想戰勝，只要讓好人甚麼事都不做就可以了」，提醒港人要格外小心謹慎，「在合法的範圍守着陣地。」

徐感謝街坊支持

對於辭去議員職務，他希望市民明白和體諒，但其決定不代表他退隊，更請港人努力守着真相，拒絕謊言，他會盡快歸隊；另又引用已故民主黨黨鞭司徒華的「功成不必我在，成功我在其中」，籲港人不要放棄。

東區漁灣區區議員徐子見昨日也在facebook發表公開信，宣佈已透過助手向民政事務總署署長謝小華遞信辭任區議員，他指他在荔枝角收押所已有一段日子，「人在斗室，遙望鐵窗，前路迷霧難辨方向，無法履行議會職務，遑論兌現服務市民的承諾」，反覆思量下，別無他選，決定辭任漁灣區議員。

他指自己是素人，2015年幸得漁灣區選民信任，給予機會入邨停駐服務；在任期間與辦事處同事和義工攜手合作，竭力修繕漁灣風光，期望讓該邨更美更宜人，「成為政府與市民的一道橋樑，下情可以上達，協助制訂公共政策，改善民生」，五年過去，其議辦成街坊們聚腳點，「偶爾傳來幾下街坊們的歡欣笑語，就是最有效的打氣聲」，形容離開議會是情非得已，「依依話別，懇情大家見諒」，又多謝街坊歷年支持。

而涉初選案正還柙的西貢區議會主席鍾錦麟，昨晚也在社交專頁公佈，由於相信在相當一段時間未能再為市民服務，他決定由今日起辭任區議員及西貢區議會主席，又對於未能完成今屆任期，感到萬分愧疚。鍾又指收到不少街坊問候和來信，他現於監獄的工作就是製作信封，他在信封左下角見到政府「服務市民」的口號，提醒他多年來的初衷，就算身陷囹圄，都可以換個方式服務市民，又承諾只要有服務市民機會和盼望，他都會堅強撐過去，最後更以「守護良知、燃點希望」向街坊道別。