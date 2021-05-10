確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

在社區變種病毒疑雲去除之後，本港昨日（10日）再多4宗輸入個案，已連續3日未有本地確診出現。而昨日仍有不多於5宗的初步確診個案。

荃灣荃威花園、太古康怡花園被隔離的居民雖然在周日陸續獲准離營，但最後的多名居民，仍要到昨日才「放監」，致不少居民仍感不滿，而政府昨日又表示，東涌映灣園悅濤軒第11座以及荃灣荃威花園R座的住戶，須於今日（11日）再接受強制檢測。

另外本地首宗社區變種病毒個案，即第11643號個案的印裔男工程師，其女友兄長、兄長女友及嬰兒仍未驗出確診，故當中關連仍未得確定。

政府周一晚公佈，有43間學校因為上呼吸道感染而被納入強制檢測，至於有關早前被送入檢疫中心的多幢大廈，亦公佈相關再檢測日期。其中尖沙嘴美園大廈及荃威花園R座的受檢人士，若在5月10日已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

至於43所學校，於4月27日至5月10日期間曾身處超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於5月13日或之前接受檢測。受檢人士若在5月8日至10日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

涉及變種病毒本地個案居住大廈強制檢測日期

半山堅尼地道8號

●5月12日

東涌映灣園悅濤軒第11座

●5月11日

●5月18日

尖沙嘴美園大廈

●5月11日

●5月15日

●5月22日

荃灣荃威花園R座

●5月11日

●5月15日

●5月22日

鰂魚涌康怡花園N2座

●5月11日

●5月16日

●5月23日

薄扶林豪峰

●5月11日

●5月16日

●5月23日

柴灣興華（二）邨豐興樓

●5月13日

●5月18日

●5月25日

5月10日強制檢測公告

學校

●牛頭角香港基督教服務處雋樂幼稚園

●觀塘基督教聯合醫務協會幼兒學校

●天水圍中國基督教播道會天恩幼兒學校

●鑽石山保良局金卿幼稚園

●紅磡香港保護兒童會新航黃埔幼兒學校

●油塘基督教香港崇真會安怡幼兒學校

●屯門佳寶幼稚園（屯門分校）

●紅磡香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園

●元朗德怡國際幼稚園／幼兒園（元朗）

●葵涌仁濟醫院董伯英幼稚園／幼兒中心

●荃灣聖公會荊冕堂士德幼稚園

●馬鞍山英基國際幼稚園（烏溪沙）

●將軍澳嗇色園主辦可正幼稚園

●沙田香港基督教女青年會隆亨幼兒學校

●沙田廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園

●柴灣新翠培元幼稚園／新翠培元國際幼兒園

●天水圍元朗商會幼稚園

●屯門路德會富泰幼兒園

●荃灣中華基督教會福幼第二幼稚園／福幼第二幼兒中心暨育嬰園

●九龍塘國際英文幼稚園

●西營盤仁濟醫院郭子樑幼稚園／幼兒中心

●觀塘禮賢會順天幼兒園

●九龍城協恩中學附屬幼稚園

●天水圍基督教宣道會天頌幼兒學校

●元朗安信街元朗信義會生命幼稚園

●大埔東華三院洪王家琪幼稚園

●沙田基督教神召會合一堂幼稚園

●長洲國民學校漢師中英文幼稚園／幼兒園

●粉嶺東華三院洪王家琪幼兒園

●粉嶺嘉福浸信會幼兒園

●沙田基督教香港崇真會安頌幼稚園

●屯門順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園

●元朗中華基督教會元朗堂真光幼稚園

●秀茂坪中華傳道會基石幼稚園

●元朗中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校

●屯門博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學

●屯門保良局梁周順琴小學

●沙田香港中文大學校友會聯會張煊昌學校

●天水圍樂善堂梁銶琚學校（分校）

●半山醫院道中西區聖安多尼學校

●油麻地東莞同鄉會方樹泉學校

●九龍灣佛教慈敬學校

●九龍塘添福路九龍塘官立小學

受禁飛令影響 僱主可延現任外傭合約3個月

當局4月20日起禁止從印度、巴基斯坦及菲律賓出發的民航客機抵港14天，原定在這段期間抵港的外傭須押後行程。勞工及福利局翌日（21日）在社交網站表示，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部分外傭的簽證在14日後應仍屬有效。當局續指，如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。

勞福局又指，如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政府政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

免費強檢重開場所職員 院舍工針後免定期檢測

政府表示，已就第14輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測發出「經修訂的強制檢測公告」。規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於5月14日至27日期間值勤，須於4月30日至5月13日期間檢測，已經疫苗接種的人士（即在檢測期限的14天前已經合共接種了兩劑疫苗的人士）毋須檢測。

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府今日會在荃灣荃威花園R座增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務。而九龍佐治五世紀念公園、旺角麥花臣遊樂場及油麻地鴉打街臨時遊樂場的流動採樣站會延長服務日期至5月17日。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至5月16日）

●黃大仙廣場（至5月16日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月17日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月17日）

●尖東加連威老道100號（至5月16日）

●尖沙嘴漢口道5至15號漢口中心外（至5月16日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月16日）

●元朗安興街安興遊樂場（至5月16日）

●天水圍天瑞體育館（至5月16日）

●屯門建生社區會堂（至5月16日）

●大埔社區中心籃球場（至5月14日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至5月14日）

須強制檢測人士

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月16日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月16日）

●荃威花園R座7樓平台（5月11日）

●沙田大會堂廣場（至5月16日）

供重開場所之強檢職員

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月17日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至5月10日15:45）

11,811宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多3人出院（第11777、11783、11788號個案），共11,496人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

71名確診者仍留醫；2人危殆（第6794、9907號個案）、2人嚴重（第10358、11764號個案），其餘67人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●小巴路綫76（車牌LL3420）／3月31日至4月4日、4月7日至11日、4月14日／第11624號個案

●的士VD5224／4月14日／第11654號個案

●的士LA8242／4月15日／第11654號個案

兩岸疫情（截至5月9日14:30）

兩岸疫情最新數字：大陸昨（9日）新增11宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為上海4宗、廣東2宗、陝西2宗、浙江1宗、四川1宗、雲南1宗，累計確診病例90,769宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,199宗，死亡個案12宗。

外國疫情（截至5月10日09:40）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.57億、死亡人數超過328萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,270萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.1萬。印度確診人數突破2,229萬，死亡人數超過24萬。巴西確診人數超過1,518萬，死亡人數超過42萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、菲律賓、羅馬尼亞、比利時、瑞典等1２國確診宗數均超越100萬大關。

●英國政府周一將宣佈英格蘭第三階段解封措施，料下周一起將容許親友擁抱和室內堂食。首相約翰遜英國時間周一下午會召開記者會，公佈下周一展開的新階段解封，預期將容許多達30人戶外聚會、撤銷親朋戚友之間的社交距離規定，容許朋友和家人之間互相擁抱。室內聚會人數上限增至6人或兩戶人。

●巴西衞生當局周日通報，過去24小時境內新增38,911宗確診病例，且有1,024人染疫病歿。巴西的累計確診總數15,184,790 例，死亡總數達到422,340。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 32,707,141 (581,751)

印度 22,296,414 (242,362)

巴⻄ 15,184,790 (422,340)

法國 5,838,294 (106,553)

⼟⽿其 5,031,332 (43,029)

俄羅斯 4,824,621 (111,425)

英國 4,450,578 (127,865)

意⼤利 4,111,210 (122,833)

⻄班牙 3,567,408 (78,792)

德國 3,530,887 (84,796)

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