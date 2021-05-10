智利是拉丁美洲首個展開疫苗接種的國家，由去年底至今，全國近1,900萬人口當中，逾35%施打了兩劑疫苗，在全球接種競賽中排行第二，僅次於以色列。不過，亮麗的疫苗成績背後，卻掩蓋不了當地近期疫情比去年首度大爆發時更嚴重的事實，上月初新增確診一度突破9,000宗的單日新高。

疫苗效力不似預期是其中一個原因，當地施打的九成都是中國製造的科興疫苗，根據智利大學上月初公佈的研究數據，第一針科興只能提供接種者約3%的保護率，即使打了第二針也要等到兩周後，保護率才會升至56.5%。目前，絕大部份的智利接種者都只是接受了一針疫苗，因此難以形成群體免疫效應。

誇大科興防護功效

雖然如此，也不能將新一波大爆發全怪罪於科興，智利上下疏於防疫才是要負上極大責任，當局最初宣傳接種計劃時，曾把疫苗當成「靈丹妙藥」，揚言「疫苗將至，疫情快會結束」。結果，智利人打針後便在12月至3月的暑假期間不戴口罩群聚。更是禍不單行的是，巴西在去年11月出現傳染更強的P.1變種病毒，並迅速在南美洲擴散，也令智利防不勝防。

智利大學的傳染病學家科爾特斯表示：「錯在政府沒有解釋清楚第二針的重要性。在講解風險上，我們必須要非常清晰，那就是大家需要等待第二針（出現效力）。」

《英國醫學生期刊》

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