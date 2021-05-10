【本報訊】警方前年10月聲稱根據線報截獲一輛的士，在車尾箱搜出約40支汽油彈，疑供示威者使用，涉案的士司機早前辯稱當時以為箱內是乘客的醫療物資。法官李慶年昨裁定被告串謀縱火罪名成立，直指「心智成熟」的司機不會載貨不載人，也沒理由不知熟客的姓名，認為他明知箱內藏汽油彈，並與其他人串謀行事，擔當運送的角色。案件押後至本月17日判刑。

質疑不知熟客姓氏

被告曾偉龍（32歲）早前自辯稱，他按一名學生急救員熟客要求，到大埔教育大學接客，但他不認識候車的人，對方僅稱有一箱醫療用品需運送，搬貨上車後拒絕登車。的士駛離教大一至兩分鐘後，突遭一批蒙面警員截車搜查。辯方昨求情時透露，被告自前年案發後一直還柙，至今已19個月。辯方強調，被告只擔當傳遞員而非計劃縱火的主謀，案件亦沒證據顯示汽油彈會被運送到甚麼地方。

法官李慶年裁決時指出，作為的士司機的被告聲稱因叫車的男子是熟客，基於信任而沒懷疑紙箱內藏有非法物品；被告供稱之前曾載過他兩次，卻不知其姓氏、綽號或暱稱，說法牽強。李官又質疑，正常司機理應會檢查紙箱內的物品，以免惹上麻煩，明顯被告是故意忽略紙箱內的物品。

辯方早前質疑，拘捕被告的警員稱紙箱沒有膠紙封頂，撿取證物的警員則稱紙箱雖沒膠紙封頂，但上面有膠紙「吊吊揈」。李官昨指出，警員的分工和崗位不同，聚焦之事也不同，不認為警員證供存在矛盾。李官續指，若紙箱頂部密封，被告便毋須將座墊蓋在紙箱上，因車尾箱內仍有不少空間，故裁定被告案發時必然看到和嗅到箱內的汽油彈。李官認為，被告搬運沒封頂的紙箱時，必然看見很多玻璃樽頂部綁有碎布，也能嗅到濃烈汽油味，卻裝作不知情。李官最後裁定，涉案三人互有角色，被告負責運送汽油彈，與其他人有共同目的地干犯串謀縱火罪。

案件編號：DCCC144/20