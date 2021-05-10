【本報訊】47名民主派人士因參與初選被控顛覆國家政權罪，僅11人准保釋。劉頴匡女友黃于喬指劉在獄中迎來夏天。岑敖暉fb小編分享了他寫於六四案判刑前的感想，「在八一八維園案之後，也有一點心理準備」，果不出他所料，他判刑六個月。

「這幾天每次見到朗，都有些許『倒數』的鬱悶。」

黃于喬每天都會去探望劉頴匡，「佢話終於全面轉季，例如收咗啲厚被（其實佢哋用來做床墊為多）、轉沖凍水涼等等」，雖然近日天氣炎熱，「但由細到大喺基層家庭長大嘅佢都慣咗冇冷氣，又未至於覺得好難捱」，黃更說「見佢塊面都紅卜卜咁，幾cute呀」。另外，劉一早知車路士打入歐聯決賽，見到女友時更「繪形繪聲咁演繹嗰兩個入球出嚟，一路講一路興奮到跳跳扎。」

岑敖暉提到「已逐漸適應了這裏的節奏和生活，然後很快一切都要再重新適應一次」，皆因「還柙是每天都可以探訪的，『泊正』（判刑後）則是每月只有兩次機會，所以這幾天每次見到朗（岑妻余思朗），都有些許『倒數』的鬱悶。」

岑講起監獄中術語——「褲」，「你有幾多條褲？意思是你有多少條控罪在身？」他指「只有一條『細褲』的我，處境相對上不算太糟糕，學黎智英話齋：煮到埋嚟都係要食㗎啦」，即使現況多沒有道理可言，也只能咬緊牙關撐過去。