政府早前因應出現變種病毒個案，突然要求多幢大廈居民隔離檢疫21日，入住竹篙灣隔離營，但上周又突然宣佈放寬措施，容許檢測呈陰性的受檢疫人士提早離開，而居於變種病毒患者大廈的住戶，毋須再全幢檢疫 21日。由於安排混亂，營內設施差，甚至出現食物中毒，強制檢疫怨聲載道，民情洶湧，但起初講到因為變種病毒出現才如臨大敵，最後又突然取消，朝令夕改，更令人憤怒。

如此侵犯人權的強制措施，最後取消，竟然是林鄭在Facebook發文「解畫」，指當時決定要求市民檢疫21日，是因為無法估計病毒傳播有多廣，但現時「經過衞生防護中心和其他單位的努力……有足夠信心調整檢疫措施」。究竟做了甚麼努力令信心大增？真可笑，當初就係因為政府沒有努力，用最粗暴野蠻的一刀切方法強制21日隔離，費事追蹤、檢測，一於將身居個案大廈的市民全部囚禁21日。

行政混亂如第三世界

本來香港人已經逆來順受，乖乖地入去竹篙灣坐監，殊不知政府管理混亂，沒有為大批市民入住做準備，於是演變成一場投訴大會。其實，大家只要去過外地，在其他國家機場做過入境檢測，就知道香港機場檢測是如何無效率及耗費時間，由到埗至去到酒店，人家15分鐘完成，香港竟然要四至五小時。至於隔離營食物中毒，更加匪夷所思，床單污糟有迹，沒有早餐，甚至肚瀉沒藥物，出現了種種第三世界的情況。今次林鄭應該不可能再諉過於泛民拉布、黑暴、假新聞啦啩！

這充份顯示了特區行政管治的衰敗淪落，正因為權在我手，行使權力已經完全沒節制，政治上要對付誰報復誰，為所欲為，大家只要看看胡志偉便清楚。抗疫同樣長官意志先行，外國處理封城限聚，仍然容許食肆在戶外進食，不會一刀切只准外賣，泳池體育館也作有限度開放，政府需要做多好多工夫。在長期抗疫下，市民需要正常生活，政府的角色作專業判斷，求取平衡。戒嚴式軍管，只存在獨裁政權，文明社會根本不應如此。

林鄭知否21日隔離檢疫，是十分嚴苛的政策。外國人來港不論何地均需21日酒店隔離，同樣已經怨聲載道，到外傭簽約要打疫苗，引起了歧視指控，官員之前竟沒知會相關國家領事館，最後又係撤回。至於疫苗政策，由於強行以科興打頭陣，結果導致信心危機，以至注射人數未如理想。地區圍封檢測大龍鳳，做show扮抗疫，效率成疑。檢測方面未有招標直接採購內地檢測企業華大基因，錄得29宗「假陽性」個案，導致大量相關個案的密切接觸者仍須隔離檢疫，又係怨聲不絕。今次本地強制21日隔離，明知可能有大量居民入住隔離營，事先毫無準備，一切恍如回到抗疫之初。香港獨裁管治下，林鄭月娥集大權於一身，強制權力話用就用，無需專業知識支持，但最終抗疫卻錯漏百出，離開竹篙灣的市民，只能以撕碎林鄭的感謝信洩憤。

據說，林鄭已經押後發表今年《施政報告》，準備競逐連任。

劉細良

時事評論員