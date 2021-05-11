前年6月16日反修例大遊行前夕，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處掛上標語，其間墮樓身亡。死因庭今午繼續開庭研訊，根據入境事務主任的供詞透露，翻查出入境紀錄，死者的父母及胞妹於2019年8月29日早上先後經香港機場e道系統離境，三人至今再無任何出入香港境內的紀錄。

死因裁判官高偉雄早前曾呼籲梁凌杰的父母聯絡法庭，但法庭至今仍未能聯絡兩人。聆訊在梁的家人缺席下進行。死因研訊主任今早庭上讀出兩名警員的證供，內容有關梁的雙親去向。

中區警署雜項調查隊警長王思良根據警員在事發現場撿取、一份梁凌杰於2013年後簽署的保險合約，得知梁的住址。本案審前覆核當日，他得知梁的家屬缺席研訊，遂派員到其住址調查。

警員回報謂該住址已於2019年12月改租予吳姓男子，王遂聯絡業主查詢。業主確定她於2010年10月將單位租予梁氏一家，租約由梁母簽定，直至2019年8月退租。梁家搬走時，並無留下聯絡方法。

駐守元朗軍裝巡邏小隊第四隊的警員廖浩然，今年2月16日在死因庭召開審前覆核後，奉命到元朗俊賢坊某大廈單位尋找梁的家屬。惟當時單位由吳姓男子居住，吳姓男子並不認識梁氏一家。

家人離港前兩天到警署錄取口供 離港後仍詢問查案進度

死因研訊主任及後讀出高級入境事務主任董天陽的供詞。董的職責為備存香港出入境紀錄，以及檢索已採集及儲存在入境事務處電腦系統的出入境紀錄。董翻查紀錄，顯示梁的父母及胞妹於2019年8月29日早上9時46分至47分，先後經香港機場e道系統離境。三人其後再無任何出入香港境內的紀錄。

而根據庭上讀出警員曾志安的證供，2019年6月17日，陳林梁余律師行代表梁氏一家向中區警署發出信件，查詢案件詳情，並於6月19日再度發信，要求查閱警方在現場撿取屬於梁凌杰的財物。警署於6月29日回覆稱案件仍在調查當中。

同年8月9日，律師行再向警署發信，並附上家人針對案件的口供。同月21日，警署發信邀請梁氏一家到警署錄取口供。三人於同月27日在律師見證下，到警署會面室錄取證人供詞。

同年12月9日，律師行再次發信查問案件進度。警方同月18日致電律師，表示案件仍在調查中。至去年6月15日，律師行再就案件查問進度，4天後警方回覆稱仍未完成調查。

直至今年2月2日，警署致電律師行，要求對方通知家屬有關死因研訊前檢討的詳情。同月25日，律師行向死因研訊主任葉志康大律師發出傳真，表示沒有收到家屬指示要求於本案代表他們。

【案件編號：CCDI481/19】

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