新措施公佈不足兩周，政府「跪低」不強制外傭接種疫苗，但全港37萬名外傭需於本月底前再做第二輪檢測。有外傭及僱主團體歡迎政府取消有關措施，認為是較開明做法，強調不應歧視及強逼外傭接種疫苗。有外傭中介批評當局事前從沒諮詢任何持份者，「自己諗到乜嘢就做」，早料到會朝令夕改，「夾硬嚟唔得，人心嘅問題」。

有外傭群體覺被怪罪播毒 憂被標籤針對

對於政府取消強制外傭接種疫苗，外勞事工中心社區關係主任唐曉昕表示歡迎，因有關措施是歧視移民家務工人，不少外傭群體都感受到當局將確診個案怪罪於他們，「有啲工人都同我哋講唔好受」。

她指，收到印尼傭工反映，在剛過去的周日，有中年男子在維園不斷監視他們，持續數小時，令他們感到受騷擾。

唐曉昕亦關注到政府要求全港外傭進行第二輪檢測，憂慮外傭會被列為特定群組，日後要定期檢測，「係咪等於佢哋比其他人更有高嘅感染，所以針對佢哋？」她強調，無論檢測或接種疫苗，「大家一齊做先有用」，不應標籤某個群組。她促政府加強支援外傭，減少不便和衝突。

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促檢視檢測站需求 適當編配人手

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒認為，政府取消強制外傭接種疫苗，是較為開明的做法，因接種疫苗與否，外傭應有選擇權，「佢自己唔想做（接種疫苗），佢擔心，佢係有權去擔心呢樣嘢」。她指，不少外傭跟僱主關係良好，若硬性規定接種疫苗，逼使不願接種的外傭離開，「亦即為難埋僱主」，令外傭更加短缺，「咁樣真係『外傭荒』」。

對於外傭第二輪檢測，容馬珊兒表示理解，因本月24日起學生可回校上課，「好多細路仔由外傭照顧，如果外傭受感染，傳到去學校，係另一種擔心」，強制檢測可保障全港市民，包括外傭本身的健康安全。她又指，第二輪檢測期有15日，時間較首輪充足，希望政府檢視檢測站需求，作適當人手安排，「最重要目標係唔好令到外傭因檢測而受感染」；若社區持續沒有確診個案，便毋須強制外傭密切檢測，可自願參與。

「好多真係唔肯打針，唔可以強逼佢哋」

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭指，自政府上月底公佈要強制外傭續約時須接種疫苗後，收到不少僱主查詢，她都會叫對方「睇定啲」：「好多人問我哋，我話未知，等等先，唔好咁快落決定。」結果事隔不足兩周，政府跟菲律賓和印尼駐港總領事會面後，便收回有關決定，「我哋個政府成日都朝令夕改，我哋都接受嘅」。

廖翠蘭認為，不強制外傭接種疫苗是好事，「好多（外傭）真係唔肯打針，我哋都唔可以強逼佢哋」，作為中介也只好勸導外傭接種，但不能強逼。

廖批評，政府決定有關措施前，沒有諮詢任何持份者意見，「自己諗到乜嘢就做，夾硬嚟唔得，人心嘅問題，真係打咗之後死咗咁點呢？影響嘅後果係好大，佢從來都唔去諗諗」。

她指，疫情至今本港外傭短缺，若政府堅持要外傭接種疫苗，「走一千幾百（外傭），你都死啦」。她透露，現時外傭十分搶手，甚至叫高薪酬，有僱主願意出價月薪5,000元，外傭臨簽約時「甩底」，因另有僱主出價更高，「搶住嚟要」。

強制打針引外交風波 菲外長轟港府歧視

因應有外傭感染變種病毒，政府上月30日公佈，全港37萬名外傭需於本月9日前做檢測，日後續約也必須接種疫苗。勞工及福利局局長羅致光更表明，接種疫苗是工作簽證條件之一，「佢（外傭）可以選擇唔嚟香港做」。有關措施引起外傭團體不滿，批評是標籤及歧視，並要求羅致光收回有關言論及致歉。

強制外傭接種疫苗，更一度引起外交風波。菲律賓駐港總領事特哈達（Raly Tejada）接受傳媒訪問時指，事前未被諮詢，安排有欠妥善，敦促港府切勿強迫外傭接種疫苗，強調有關措施不應具有歧視性。菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin）亦接力炮轟港府的做法有歧視意味，標籤菲傭。

印尼駐港總領事館亦暗批港府事前無諮詢，指若接種疫苗成為在港工作的必須條件，其他非本地勞工亦須接受。直至昨日（10日），羅致光跟菲律賓及印尼總領事會面後，政府今天宣佈取消強制外傭接種疫苗。

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